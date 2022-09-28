TÜİK: Hizmet ihracatı 34,8 milyar dolar oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında hizmet ihracatının 34,8 milyar dolar, hizmet ithalatının 27,9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; hizmet ihracatı, 2020'de 24,9 milyar dolarken, 2021'de yüzde 34,8 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2020'de 22,8 milyar dolarken, 2021 yılında 27,9 milyar dolar oldu. Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre; 'taşımacılık' sektörünün toplam ihracat içindeki payı, 2020'deki yüzde 64,6 oranından 2021'de yüzde 70,2'ye çıktı. 2'nci sırada yer alan 'diğer iş hizmetleri' sektörünün yüzde 11,7 olan payı, 2021'de yüzde 10,1 oldu. Hizmet ihracatında 2021'de 3'üncü sırada yüzde 7,4 pay ile 'telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri' sektörü yer aldı. 'Taşımacılık' hizmetlerinde 2020 yılında yapılan ihracat, 16 milyar 87 milyon dolarken 2021'de 24 milyar 420 milyon dolar oldu. 'Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri' ihracatı 2021 yılında 2 milyar 567 milyon dolar oldu.

HİZMET İTHALATINDA 'TAŞIMACILIK' YÜZDE 39,1 İLE İLK SIRADA 'Taşımacılık' sektörünün toplam ithalat içindeki payı, 2020 yılında yüzde 35 iken, 2021'de yüzde 39,1 oldu. 2'nci sırada yer alan 'diğer iş hizmetleri' sektörünün payı ise yüzde 21,2'den 2021'de yüzde 21,5'e çıktı. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 11,7 olan 'telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri' sektörü, 2021 yılında da 3'üncü sırada yer aldı.EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AB İLE YAPILDI Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2021 yılında yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar oldu. İthalatta 2021 yılında AB ülkelerinden yapılan ithalatın 12 milyar 164 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 562 milyon dolar olduğu görüldü. AB ülkeleri 2021 yılında, yüzde 36,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. 2021'de toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,5'i AB ülkeleri ile yapıldı.HİZMET İHRACATINDA İLK SIRAYI ALMANYA, İTHALATINDA İRLANDA ALDI

Hizmet ihracatında, 2021 yılında toplam ihracatın yüzde 28,2'si Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 11,9'luk payla ve 4 milyar 130 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken 2'nci sırada yüzde 10,8'lik payla ABD, 3'üncü sırada ise yüzde 5,5'lik payla Birleşik Krallık yer aldı. İthalatta ise 2021 yılında yüzde 10,6'lık payla ve 2 milyar 962 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken, 2'nci sırada 2 milyar 414 milyon dolar ve yüzde 8,6'lık payla Almanya, 3'üncü sırada ise yüzde 8,5'lik pay ve 2 milyar 387 milyon dolarla ABD yer aldı.