TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il

Bu işten çok karlı çıkacak! Şu anki değeri 150 bin TL, 10 yıl sonra milyonları bulacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL'DA KİLOMETREKAREYE 3 BİN 49 KİŞİ DÜŞÜYOR

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

NÜFUSU EN ÇOK OLAN İLLER

- İSTANBUL: İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu.

- ANKARA: 5 milyon 747 bin 325

- İZMİR: 4 milyon 425 bin 789

- BURSA: 3 milyon 147 bin 818

- ANTALYA: 2 milyon 619 bin 832

NUFÜSU EN AZ OLAN İLLER

- TUNCELİ: Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

- BAYBURT: 85 bin 42

- ARDAHAN: 94 bin 932

- KİLİS: 145 bin 826

- GÜMÜŞHANE: 150 bin 119