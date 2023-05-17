TÜİK, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranının 0,3 puanlık azalmasıyla birlikte yüzde 9,9 seviyesine düştüğünü açıkladı - Son Dakika
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TÜİK, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranının 0,3 puanlık azalmasıyla birlikte yüzde 9,9 seviyesine düştüğünü açıkladı

17.05.2023 12:07

TÜİK, Ocak-Mart arası dönemi kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. İşsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu.

"DEPREM BÖLGESİNDE ANKET YAPILAMADI"

TÜİK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hanehalkı İşgücü Araştırması I. çeyrek anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %4,1'dir. Haber bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9.9

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.

Son Dakika! Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48.4

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti. İşgücü 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8, kadınlarda ise %36,0 oldu.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57.4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artış ile %19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,6, kadınlarda ise %27,6 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,9'u tarım, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inşaat, %57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son Dakika! Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22.4

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranının 0,3 puanlık azalmasıyla birlikte yüzde 9,9 seviyesine düştüğünü açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranının 0,3 puanlık azalmasıyla birlikte yüzde 9,9 seviyesine düştüğünü açıkladı - Son Dakika
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