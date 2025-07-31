Turizm gelirinde rekor! Bakan Ersoy son verileri açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Turizm gelirinde rekor! Bakan Ersoy son verileri açıkladı

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Turizm gelirinde rekor! Bakan Ersoy son verileri açıkladı
31.07.2025 10:28
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Turizm gelirinde rekor! Bakan Ersoy son verileri açıkladı
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TÜİK verilerine göre; turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 ayda 26 milyon 389 bin turistin Türkiye'ye geldiğini ifade ederek ilk 6 aylık dönemde 25.8 milyar dolarla rekor kırıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, ilk 6 ayda turizmde 25.8 milyar dolar gelirle rekor kırıldığını duyurdu.

TURİZM GELİRİNDE REKOR

Bakan Ersoy'un açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "2018'de iki önemli strateji değişikliğine gitmiştik. Biz artık sektörü bulunduğumuz jeopolitik ortamı göz önünde bulundurarak bağışık hale getireceğiz. Eskiden olumsuz bir şey yaşadığınız zaman sezonu kaybettik diyorduk şimdi öyle demiyoruz. Çok yoğun kampanyalarla ve ürün çeşitliliği sayesinde hızla tekrar pozisyonumuzu yükseltebiliyoruz. Bunun olumlu rakamlarını ilk 6 aylık rakamda görmüş oluyoruz.

Ortalama kalış süresi beklediğimizden daha olumlu. Ortalama yıl sonu beklentimiz olan 10.3'ün üzerinde ortalama kalış süresi ile bu yılı tamamlayacağız gibi gözüküyor. Yıl sonu hedefimize baktığımızda bu seneki hedefimiz 64 milyar dolardı. Yüzde 4.7 gelir artışı bekliyoruz. İlk 6 ay dönemler itibarıyla 25.8 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş olduk. İlk 6 aya baktığımızda yüzde 7.6'lık bir gelir artışıyla ilk 6 aya tamamlamış olduk. İlk 6 aylık dönemler itibarıyla en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu."

YÜZDE 8.4'LÜK ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ikinci çeyrek Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar 95 milyon 247 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 189 milyon 75 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 16,5'ini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 11 milyar 100 milyon 829 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 994 milyon 418 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 2 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 artarak 16 milyon 412 bin 168 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 16,3'ünü 2 milyon 678 bin 105 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 73 dolar oldu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 31, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,8 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 13,8, yeme içme harcamaları yüzde 13,7 ve tur hizmetleri harcamaları yüzde 12,5 arttı.

Ziyaretçiler yüzde 71,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi.

İkinci sırada yüzde 16,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 60,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 41.1 ARTTI

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artarak 2 milyar 759 milyon 918 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 850 milyon 866 bin dolarını kişisel, 909 milyon 52 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 947 bin 929 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 936 dolar olarak gerçekleşti.

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Son Dakika Ekonomi Turizm gelirinde rekor! Bakan Ersoy son verileri açıkladı - Son Dakika

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