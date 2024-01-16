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Türk gıda ürünleri Hindistan'da tanıtıldı - Son Dakika
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Türk gıda ürünleri Hindistan'da tanıtıldı

Türk gıda sektörü temsilcileri, Hindistan'da düzenlenen IndusFood fuarında Türk gıda ürünlerini tanıttı. Fuar boyunca Türk stantları yoğun ilgi gördü ve Türk yemekleri ikram edildi. Ayrıca, işbirliği görüşmeleri yapıldı ve iyi niyet protokolü imzalandı. Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosu, Hindistan ile stratejik işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Türk gıda ürünleri Hindistan\'da tanıtıldı
16.01.2024 - 12:38,  Güncelleme: 12:53
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Türk gıda ürünleri, 8-10 Ocak'ta Hindistan'da düzenlenen gıda sanayisi fuarı IndusFood'da tanıtıldı.

Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türk gıda sektörü temsilcilerinden oluşan heyet, Dernek ile Trade Promotion Agency of India (Hindistan Ticaret Teşvik Ajansı) işbirliğinde Hindistan'da IndusFood'a katıldı.

25 katılımcı firmanın 9 stantla yer aldığı fuarda, ülke pavilyonlarının en büyüğü olan Türkiye pavilyonu ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca Türk stantları yoğun şekilde misafir ağırladı, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel de stantları ziyaret etti.

Fuar süresince ziyaretçilere şef Ramazan Bingöl tarafından hazırlanan Türk yemekleri ikram edildi.

BeTa İlim Derneği temsilcileri, işbirliği için Sharda Üniversitesine ziyarette bulundu. Görüşmede, teknolojik ve dijital dönüşüm, enerji koridorları ve turizm konuları ele alındı.

Türk heyeti, Hindistan İslami Ticaret ve Sanayi Odası (Muslim Chamber of Commerce and Industry-MCCI), Hindistan Telangana Ticaret Odaları Federasyonu, Hindistan Endüstrisi Konfederasyonu kurumları ile B2B çalışmalarına katıldı.

Fuar programlarının ardından Haydarabat'a geçen heyet, Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosu Orhan Yalman Okan ile bir araya geldi.

BeTa İlim Derneği Bilim Kurulu başkanlığında Haydarabad'da çeşitli programlar düzenlenirken, MCCI ile iyi niyet protokolü imzalandı. Törende BeTa İlim Derneği Bilim Kurulu Başkanı Tevfik Dönmez ve MCCI Başkanı Nazimuddin Farooqui hazır bulundu.

Programda işbirliği fırsatlarının ele alındığı paneller düzenlendi, tüm üyeler ve heyet üyeleri arasında B2B masalarında çalışmalar yapıldı.

"Teknolojik işbirlikleri yapmalıyız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BeTa İlim Derneği Başkanı Sabri Öz, Hindistan'ın ticari, sosyal ve ekonomik anlamda önemine işaret ederek, bu ülkenin yakın gelecekte ilk 3 ekonomi içinde yerini alacağını, Hindistan ile özellikle teknoloji alanında işbirliklerinin olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosu Orhan Yalman Okan da Hindistan ve Türkiye arasında başta teknoloji olmak üzere çok önemli alanlarda stratejik işbirliklerinin bulunduğunu, bunu en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Okan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hindistan ile Türkiye arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacmi" hedefi koyduğunu, bu çerçevede Haydarabad ile İstanbul arasında doğrudan hava yolu seferlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Türkiye, India, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

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