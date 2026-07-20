Türk Hava Yolları\'ndan Eğitim Yatırımı

TÜRK Hava Yolları, havacılık eğitim teknolojilerinde önde gelen şirketlerden Canadian Aviation Electronics (CAE) ile Farnborough Havacılık Fuarı'nda, 5 adet Tam Uçuş Simülatörü (Full Flight Simulator - FFS), 2 adet Uçuş Eğitim Cihazı (Flight Training Device - FTD) ve 2 ilave Tam Uçuş Simülatörü (FFS) opsiyonunu kapsayan bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, Türk Hava Yolları'nın 10 yıllık uçuş eğitimi yatırım planı doğrultusunda büyüyen filosuna paralel olarak pilot eğitim kapasitesini artırma ve eğitim altyapısını en yeni teknolojilerle güçlendirme stratejisini destekliyor. Söz konusu anlaşma, Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz ocak ayında temeli atılan ve 2027 yılında ilk etabının faaliyete geçmesi planlanan simülatör hangarları ile 2028 yılında tamamlanacak yeni Uçuş Eğitim Merkezi'nin eğitim kapasitesinin artırılmasına destek olacak.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Filomuzu ve küresel uçuş ağımızı büyütmeye devam ederken, pilot eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. CAE ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da güçlendirecek bu gelişmiş eğitim cihazları, farklı uçak tiplerinde görev yapacak pilotlarımızın en yüksek emniyet, standartlaşma ve operasyonel mükemmeliyet anlayışıyla yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacak. Bu anlaşmayla, büyüyen operasyonlarımızın artan eğitim ihtiyacını karşılarken, yolcularımızın Türk Hava Yolları'ndan beklediği dünya standartlarındaki hizmet kalitesini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

CAE Genel Müdürü Matthew Bromberg ise "Bu anlaşma, Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizin ve şirketin, pilot eğitim kabiliyetlerini geliştirme yolunda stratejik iş ortağı olarak CAE'ye duyduğu güvenin güçlü bir göstergesidir. Yirmi yılı aşkın süredir Türk Hava Yolları'nın büyümesini ve değişen eğitim ihtiyaçlarını desteklemek üzere birlikte çalışıyoruz. Airbus ve Boeing uçak tiplerine yönelik bu kapsamlı eğitim cihazı filosuyla, Türk Hava Yolları'nın pilot eğitim kapasitesini artırmasına, en yüksek emniyet standartlarını sürdürmesine ve uzun vadeli hedeflerini desteklemesine katkı sağlayacak ileri teknolojiye sahip, yüksek gerçeklik düzeyinde simülasyon çözümleri sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında CAE tarafından Türk Hava Yolları'na aşağıdaki eğitim cihazları teslim edilecek:

- 2 adet A321neo Tam Uçuş Simülatörü (FFS)

- 2 adet B787 Tam Uçuş Simülatörü (FFS)

- 1 adet A350 Tam Uçuş Simülatörü (FFS)

- 2 adet A350 Seviye-1 Uçuş Eğitim Cihazı (FTD)

- 1 adet opsiyonlu A350 Tam Uçuş Simülatörü (FFS)

- 1 adet opsiyonlu B787 Tam Uçuş Simülatörü (FFS)

Yeni nesil simülatörler ve eğitim cihazları, Türk Hava Yolları'nın dar gövde ve geniş gövde uçak filolarındaki pilot eğitim kapasitesini önemli ölçüde artırırken, küresel ölçekte büyüyen operasyonlarının uzun vadeli eğitim ihtiyaçlarına da çözüm sunacak. Bu yeni anlaşmayla Türk Hava Yolları, CAE ile uzun yıllardır devam eden iş birliğini daha da güçlendirirken; pilot eğitiminde teknoloji odaklı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yaklaşımını da pekiştirecek.