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Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi - Son Dakika

Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi

22.10.2021 11:42

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'nin Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgilendiğini ve hava aracı teknolojilerinde öncü olan ülkelerin bile Türkiye'den İHA ihraç ettiğini ifade ederek, "Onlarca ülke Türkiye'nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi" sözlerine yer verdi.

"Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" ve "Dijitalleşme" ana temalarıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası KOBİ Şurası, YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'nin Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgilendiğini belirterek, "Onlarca ülke Türkiye'nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi."

"İNGİLTERE TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA İLGİLENİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden birisi olduğunu belirterek, havacılıkta çok daha tecrübeli ülkelerin önüne geçmeyi başardık. Ukrayna ve Polonya gibi havacılıkta çok tecrübeli ülkeler Türkiye'den İHA ihraç ettiler. Medyaya yansıdı biliyorsunuz İngiltere, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgileniyor. Onlarca ülke Türkiye'nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI 5,5 MİLYAR DOLAR"

Genç ve dinamik nüfusunun yanı sıra en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması nedeni ile Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğuna ve 1600 Ar-Ge tasarım merkezi açtıklarına vurgu yapan Kacır, "20 yıllık bir sürede ülkenin 1600 Ar-Ge ve tasarım merkezi, 89 teknoparkı, bu teknoparklarda 50'nin üzerinde hızlandırıcısı ve 207 üniversitesi ile 40 binin üzerinde tamamlanan ve 10 binin üzerinde devam eden Ar-Ge projesi olduğuna ve bu ekosistemin sonucu olarak 2020 yılında yüksek teknoloji ihracatının 5,5 milyar dolar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN TURCORN'LARININ SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

2021 yılı itibari ile Türkiye'nin unicornları olan ve milyar değerleri aşan "5 Turcorn"un olduğunun altını çizen ve teknolojide paradigma değişimine odaklanıldığında başarılı olunacağını söyleyen Kacır, Peak Games'in 1,8 milyar dolar değerleme ile satın alındığına, getir'in 7,5 milyar dolar değerleme ile yatırım aldığına, trendyol'un 16,5 milyar dolar değerleme ile yatırım aldığına değindi. Bunların hepsinin veriyi işleyen, anlamlandıran ve geliştiren teknoloji tabanlı girişimler olduğuna ve bu sayede rakiplerine fark attığına dikkat çeken Kacır, Türkiye'nin KOBİ'lerinin içinden de böyle girişimcilerin çıkmasını temenni ettiklerini ve bu Turcorn'ların sayısının artacağını da sözlerine ekledi.

"YAZILIMCI SAYIMIZI ARTTIRMALIYIZ"

170-200 bin civarında yazılımcıya sahip olduklarını aktaran Kacır, "ilerleyen dönemde bu alanda hem nitelik hem de nicelik olarak ilerleme sağlamayı hedefliyoruz, adeta bir seferberlikle yazılım geliştirme kapasitesini ve yazılımcı sayısını artırmaya dönük çaba göstermek gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE 5G'YE EN AZ 5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILACAK"

Haberleşme teknolojilerini ve 5G'yi çok önemsediklerini, Türkiye tarihinin en büyük desteğini yerli ve milli 5G projesine sunduklarını aktaran Kacır, "Türkiye'de 5G'ye en az 5 milyar dolar yatırım yapılacak" dedi.

Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi

İhlas Haber Ajansı, Togo Cumhuriyeti, England, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi - Son Dakika Ekonomi


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