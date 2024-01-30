Türk-İş: 4 Kişilik Bir Ailenin Aylık Gıda Harcaması Açlık Sınırı 15 Bin 48 Lira

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ocak ayında 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırının 15 bin 48 lira olduğunu duyurdu.

Türk-İş, Ocak 2024 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 15 bin 48 lira olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı, 49 bin 19 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 19 bin 630 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.

Gıda ürünlerinde süt, yoğurt, peynir grubunda; yeni açıklanan çiğ süt fiyatları henüz raflara yansıtılmadığı için geçen ay tespit edilen fiyat seviyeleri yerini korudu. Bazı marketlerde fiyat ayarlaması yapıldığı da gözlemlendi.

BALIK FİYATLARI ZAMLANDI

Et fiyatlarında bu ay artış görüldü. En yüksek artış balık fiyatlarında gözlemlendi. Ortalama balık fiyatlarında 32 lira artış oldu. En fazla tüketilen hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi. Yumurta fiyatlarında 20 kuruşluk bir artış gözlemlendi. Tavuk fiyatları ise geçen aya göre 5 lira artış göstererek ortalama kilogram fiyatı 77 liradan marketlerde yer aldı. Kuru baklagiller grubunda bir miktar fiyat artışı görüldü. Bu grupta en yüksek artış yeşil mercimekte gerçekleşti. Yeşil mercimeğin kilogram fiyatı ortalama 86 liradan, marketlerdeki raflarda yer aldı.

ORTALAMA MEYVE, SEBZE KİLOGRAM FİYATI 32,53 LİRA

Taze sebze, meyve grubunda; mevsim şartlarının nispeten olumlu ilerlemesi nedeniyle ortalama sebze fiyatlarında kısmi artış gözlemlendi. Lahana, ıspanak, pırasa, brokoli ve kereviz gibi kış mevsiminde ağırlıklı tercih edilen sebzelerin kilogram fiyatlarında 5 ila 10 lira arasında bir artış tespit edildi. Taze meyve sebze grubunda fiyatı aynı kalan tek ürün patates oldu. Meyve tezgahlarında sadece elmanın fiyatında bir miktar düşüş gözlemlendi. Bu ay kalan diğer meyve fiyatlarında ortalamada 3 lira artış hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı 34,34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 34,25 lira oldu. Hesaplamada 25'i sebze ve 10'u meyve olmak üzere toplam 35 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve, sebze kilogram fiyatı 32,53 lira tespit edildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; ekmek fiyatı arttı ve Ankara'da 200 gramlık ekmek fiyatı 8 lira belirlendi. 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek giderinde 105 lira artış meydana geldi. Tahıllar grubunda sınırlı seviyede artış yaşandı. Marketlerde ürün çeşitliliğinde azalma tespit edildi.

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta; geçen ay fiyatı bir önceki aya göre sabit kalan zeytinyağı, bu ay litre fiyatında ortalama 30 lira artışla bu grubun en yüksek artışa sahip ürünü olarak belirlendi. Zeytinyağı fiyatları marketlerde ortalama litresi 330 liradan satıldı. Aynı şekilde zeytin fiyatlarında görülen 17 lira artış ile siyah zeytin ortalama 225 lira, yeşil zeytin ortalama 190 liradan market raflarında yer aldı. Yağlı tohumlar ise (ceviz, fındık, yer fıstığı ve ay çekirdeği) kilogram fiyatında yüzde 8 oranında artışla ortalama 339 liradan satıldı.

Son grup içinde yer alan diğer gıda maddelerinden; en yüksek artış ortalamada 56 lira ile baharatlarda gerçekleşti. Ihlamur fiyatında geçen aya göre kısmi artış belirlendi. Pekmezin fiyatında ise 14,50 lira artış tespit edildi. Salça, reçel, bal ve şeker fiyatlarında bazı marketler sabit kaldı bazı market fiyatlarında indirim tespit edildi. Fakat ortalama fiyatlar aynı kaldı.