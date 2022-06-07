Türk iş insanları Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Karadağ arasında hedeflenen 250 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmanın zor olmadığını belirterek, "Bir sonraki toplantıda iş dünyasının önüne 500 milyon dolarlık hedef konulacaktır. Ona göre hazırlık yapmalıyız." dedi.

Türk ve Karadağlı iş insanlarını bir araya getiren "DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Çalışma Yemeği Toplantısı", Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan DEİK Başkanı Olpak, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel dostluktan bahsederek, bu dostluğu daha ileri seviyeye ekonomik ilişkilerle birlikte nasıl taşıyabileceklerini değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda taleplerini, sorunlarını, projelerini ve önerilerini Cumhurbaşkanı Djukanovic'e aktaracaklarını dile getiren Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlarımızın iki ülke arasındaki ticarete ilişkin koydukları 250 milyon dolarlık hedef çok zor değil. Geçmişte başarabildiğimiz rakamları değerlendirdiğimizde bir sonraki toplantıda iş dünyasının önüne 500 milyon dolarlık hedef konulacaktır. Ona göre hazırlık yapmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Fırsatlara ilave olarak yeşil ekonomi dünyanın gündeminde olan bir konu. Salgınla ve özellikle yıl başından bu yana gelişen siyasi gelişmeler çerçevesinde emtia, enerji ve gıdadaki ihtiyaçların nerelere gideceğini de her ülkenin buna göre değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum."

"Türk firmaların tecrübelerini beraber kullanabiliriz"

Nail Olpak, Karadağ'ın sanayisini geliştirme atağı içerisinde olduğunu belirterek, "Bu noktada firmalarımızın elde ettiği tecrübe ve imkanlarını daha fazla beraber kullanabiliriz." dedi.

İki ülke arasındaki son karma ekonomik komisyon (KEK) toplantısının 2019'da gerçekleştirildiğini anımsatan Olpak, bu alanda yeni bir organizasyonun iki tarafa da önemli katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Olpak, DEİK'in 148 ülkede iş konseyi ile faaliyet gösterdiğini kaydederek, buradan elde ettikleri networkü Karadağlı muhatapları ile birlikte kullanmaya her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Türk yatırımcılar varlıklarını gözle görülür şekilde artırıyor"

DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim de Karadağ'ın gelişme sürecinde bir ülke olduğu için üretim alanında ciddi sıkıntıları bulunduğunu belirterek, " Otel ve konut inşaatları, altyapı, inşaat malzemeleri, turizm, ev tekstili, beyaz eşya üretimi ve enerji alanlarında iş insanları için önemli fırsatlar barındırmaktadır." dedi.

Türk yatırımcıların Karadağ'daki faaliyetlerini son dönemde gözle görülür şekilde artırdığını dile getiren Alim, bu ülkede gerçekleştirilen ekonomik reformlar sayesinde dış yatırımlar ve ekonomik iş birlikleri için oldukça elverişli bir ortam sağlandığını anlattı.

Alim, "Bu dönemde Türk yatırımcılar her alanda yatırım gerçekleştirmiştir. Bankacılık, liman işletmeciliği, sanayi, turizm, ulaştırma, altyapı, ticaret ve diğer inşaat faaliyetlerinde oldukça yüksek miktarda yatırımcımız çalışmalarına devam etmektedir. Karadağ'ın istihdamına da önemli bir katkı sağlanmıştır." diye konuştu.

"250 milyon dolarlık ticaret hedefine katkı sunacak"

Naser Alim, Karadağ'ın yatırım avantajları ile iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantıyı, geçtiğimiz yıl ağustosta her iki ülke cumhurbaşkanının mutabık kaldığı karşılıklı ticaret hedefi olan 250 milyon dolar hedefine ulaşılması açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Djukonavic'in bugün bizlerle aynı masada olması, gösterilen hedefe ulaşma hususunda Türk İş İnsanları için önemli bir cesaret ve motivasyon kaynağı olmuştur. Halen Karadağ'da en büyük ticari yatırımcılardan olmamıza rağmen bunu yeterli bulmuyoruz. Karadağ hükümetinin, olumsuzluklara neden olan bazı küçük sayılabilecek konularla ilgili çözüm süreçlerinin nüanslarla hızlandırması bizi mutlu edecektir."

Alim, Türkiye-Karadağ iş birliğinin geliştirilmesi açısından turizm, tarım, ulaştırma, ormancılık ve sağlık sektörlerindeki projelerin somutlaştırılması için üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

"Yatırım ortamının geliştirilmesi Türk yatırımlarının önünü açacaktır"

DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Alim, enerji sektöründeki kanuni muğlaklıkların giderilmesi çağrısında bulunarak, "Karadağ'daki yatırım ortamının geliştirilmesi Türk yatırımlarının önünü açacaktır." ifadesini kullandı.

Alim, Karadağ hükümeti tarafından 2022 yılı başında yürürlüğe konulan yeni vergi sisteminin yabancı yatırımcılar için olumsuz etkilerinin olmasının beklendiğini bildirdi.

İkili ticaret hacminin geçen yıl tekrar toparlandığını anımsatan Alim, "İkili ticaret hacmimiz 2022'de daha da iyi sonuçlara doğru ivme kazandı. Bu tempoyla sizin koymuş olduğunuz hedefe 2023 yılı sonunda ulaşacağımıza inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Karadağ'daki yatırım fırsatlarına ilişkin sunumu bizzat Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından yapılan ve ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Karadağ'ın yatırımla ilgili bakanlıklarının temsilcileri de hazır bulundu.?