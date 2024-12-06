Türk Kahvesi Kültürü Dünya Çapında Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Kahvesi Kültürü Dünya Çapında Yaygınlaşıyor

Türk Kahvesi Kültürü Dünya Çapında Yaygınlaşıyor

ATO Başkanı Baran, Türk kahvesinin kültürel miras olarak korunup global pazarda yer almasını istiyor.

06.12.2024 13:30
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türk kahvesi kültürünün korunarak yaygınlaşmasını ve kahve sektörünün güçlenerek dünya pazarlarında yerini almasını istiyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Kahve Zirvesi ve Mini Festivali"ne katıldı. Etkinlikte ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdurrahman Işıksever, ATO Komite ve Meclis üyeleri, kahve sektörü temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı. ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Baran, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) 5 Aralık 2013'te Türk kahve kültürü ve geleneğini "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi"ne aldığını ve o tarihten bu yana her yıl 5 Aralık gününün "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlandığını hatırlattı. Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve birçok kıymetli duygu ve anlamı barındıran Türk kahvesinin tüm dünyada yaygınlaşmasının önemine değinen Baran, Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturarak, bu mirası ekonomik katkıya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Baran, şöyle konuştu:

"Türk kahvesi, kültürel hazinemizin en önemli değerlerinden biri. Bizim için bir fincan kahve, içecekten çok daha büyük anlamlar taşıyor. Gelenek ve göreneklerimizin içinde Türk kahvesi var. Bir çiftin evliliğinden küsleri barıştırmaya kadar kahveyle başlayan hikayelerimiz var. Bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz var. Türk kahvesi kültürünün korunarak yaygınlaşmasını ve kahve sektörünün güçlenerek dünya pazarlarında yerini almasını istiyoruz."

"Başkentimizde de kahve sektörü hızla gelişiyor"

Türkiye de dahil olmak üzere hemen her ülkede kahve pazarının hızla büyüdüğünü kaydeden Baran, "Dünyanın en yaygın içeceklerinden biri olan kahve, aynı zamanda önemli bir ekonomi durumunda. Dünya genelinde günde 2 milyar fincan kahvenin tüketildiği belirtiliyor. Küresel kahve pazarı büyüklüğünün ise 460 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Sektör milyonlarca kişiye de istihdam sağlıyor. Dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürünün kahve olduğu söyleniyor" dedi.

Baran, Türkiye'nin bir kahve ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, Türkiye'de kahve üretimine yönelik girişimlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkiye'nin kahve ihracatının son 5 yılda 155 milyon dolara ulaştığını ve geçtiğimiz yıl 146 ülkeye kahve sattığını söyleyen Baran, "Başkentimizde de kahve sektörü hızla gelişiyor. Şehrimiz, önde gelen kahve firmalarına ev sahipliği yapıyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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