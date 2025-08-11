Türk Reasürans'tan DASK'a Süreklilik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk Reasürans'tan DASK'a Süreklilik

11.08.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Reasürans, DASK'ın teknik işleticiliğini 5 yıl daha sürdürecek, deprem güvenliğini artıracak.

Türk Reasürans, depreme karşı finansal güvence sunan Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleticiliğine devam ediyor.

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 30 Temmuz tarihli kararı doğrultusunda, DASK ile Türk Reasürans arasındaki mevcut teknik işleticilik sözleşmesinin güncel koşullara uyarlanarak yenilenmesine karar verildi.

Bu kapsamda, 8 Ağustos 2020'de Türk Reasürans tarafından devralınarak yürütülmeye başlanan ve 5 yıldır sürdürülen teknik işleticilik sözleşmesi, 8 Ağustos itibarıyla yeniden imzalandı.

5 yıl boyunca, özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere, birçok kritik süreç yönetildi. DASK'ın devralındığı dönemde 25 milyar lira olan ödeme gücü, 5 yılın sonunda 355 milyar liraya çıkarıldı. Aynı yıl içinde meydana gelebilecek iki ayrı depreme karşı finansal teminat sağlayabilecek bir yapı oluşturulurken, bu süreçte DASK'ın fon büyüklüğü yüzde 65 artışla 17,4 milyar liraya yükseltildi.

Türk Reasürans, riskin önemli bir kısmını küresel reasürans piyasasıyla paylaşarak Kahramanmaraş depremleri kapsamında ödenen toplam 40 milyar liralık tazminatın 26 milyar lirasının yurt dışından temin edilmesini sağladı. Bu sayede hem sektörün hem de ülke ekonomisinin üzerindeki mali yük azaltılırken, oluşturulan güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağı sayesinde tüm tazminat ödemeleri 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Deprem anlarında kesintisiz hizmet sunabilmek adına DASK'ın teknolojik altyapısı da yenilendi. İhbar sistemleri günün koşullarına uygun hale getirilerek aynı anda sınırsız hasar ihbarı alınabilecek ve 24 saat içinde eş zamanlı 96 bin hasar dosyası açılabilecek kapasiteye ulaşıldı.

Türk Reasürans, Türkiye'de ilk örnek olan katastrofik modelleme ürünü CATMOD'u geliştirdi

Olası Marmara depremine karşı önlem olarak Ankara'da DASK Olağanüstü Yönetim Merkezini hayata geçiren Türk Reasürans, ana veri merkezini de İstanbul'da yedekli olacak şekilde deprem riskinin düşük olduğu bir bölgeye taşıdı.

Ayrıca iştirak şirketi T-Rupt Teknoloji ile Türkiye'de bir ilk, dünyada ise üçüncü örnek olan katastrofik modelleme ürünü CATMOD'u geliştirdi. Türkiye'ye özgü bina envanteri ve yerel koşulları esas alan bu sistem sayesinde büyük depremler sonrası oluşacak hasarların finansal karşılıkları daha hassas şekilde hesaplanabilir hale geldi.

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi adına e-Devlet üzerinden iletişim bilgilerinin güncellenmesi, poliçe üretim sistemine metrekare kontrolü getirilmesi, bilgi güvenliğine yönelik erişim kısıtlamaları ve kurum/şirket fonksiyonlarının ayrıştırılması gibi birçok önemli adım hayata geçirildi.

Böylece süreçler dijitalleştirilerek daha hızlı ve etkin hale getirildi.

Türkiye genelinde açılan bölgesel irtibat ofisleriyle DASK'ın operasyonel kabiliyeti artırıldı. Böylece hem afet anında sigortalılara daha hızlı erişim sağlandı hem de yerel yönetimlerle işbirliği olanağı geliştirildi.

Türk Reasürans, bunların yanı sıra yüzde 100 sigortalılık hedefi doğrultusunda, sadece depreme karşı değil tüm doğal afetlere karşı kapsamlı finansal güvence sunmayı amaçlayan Zorunlu Afet Sigortası sürecinde de aktif bir rol üstleniyor.

Kaynak: AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Doğal Afetler, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Deprem, Sağlık, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Reasürans'tan DASK'a Süreklilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya

10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 10:36:30. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Reasürans'tan DASK'a Süreklilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.