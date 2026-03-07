Türk Şirketleri MWC 2023'te Öne Çıktı

Küresel teknoloji dünyasının kalbinin attığı Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) Türk şirketleri, geliştirdikleri yeni nesil teknolojiler ve imzaladıkları anlaşmalarla organizasyonda öne çıktı.

Dijital dönüşümün büyük bir hızla ilerlediği dünyada, sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı sağlamak isteyen şirketler için stratejik işbirlikleri ve güç birliği yapmak, bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldi. Bu vizyon doğrultusunda hareket eden Türkiye, kongrede 39 katılımcı firma, kuruluş ve teknoloji girişimi ile temsil edilirken, Türk şirketleri ulusal ve uluslararası arenada ses getiren birçok stratejik ortaklığa imza attı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği ve çok sayıda ülkeden katılımcının ağırlandığı kongrede, Türk firmaları teknolojik yetkinliklerini sergiledi.

Türkiye'den katılım sağlayan şirketler, sadece ürünlerini tanıtmakla kalmayıp, 5G ve 6G yatırımları, yeni nesil araçlar ve ileri teknolojiler gibi kritik başlıklarda çok sayıda işbirliği anlaşmasını hayata geçirdi.

Turkcell 5G ekosistemini geliştirmek için işbirliklerini sürdürdü

Kongre kapsamında Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve 5G vizyonu doğrultusunda yerli firmalarla stratejik işbirliklerine imza atan Turkcell, yerlilik oranını artırma hedefini bir adım ileri taşıdı.

Şirket, i2i Systems ile imzaladığı mutabakatla 5G çekirdek şebeke çözümlerini ticarileştirmeyi, Sekom ile ağ otomasyonu ve IP yönetimi konularında otonom altyapıya geçişi hızlandırmayı planlıyor. Ayrıca siber güvenlikte Kron, yapay zeka destekli operasyonlarda TechNarts ve enerji yönetiminde TTG International ile ortaklıklar kuran Turkcell, Samsung ile yaptığı anlaşmanın ilk aşamasında 100 bini yerli üretim olmak üzere toplam 150 bin 5G uyumlu akıllı telefonu avantajlı koşullarla kullanıcılara sunacak.

Turkcell, ULAK Haberleşme ile imzaladığı stratejik mutabakat zaptı ile 6G ve yeni nesil şebeke teknolojilerinin geliştirilmesi için de güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda, geleceğin şebeke altyapıları ortaklaşa tasarlanırken, AR-GE çalışmaları 6G mimarileri, açık radyo erişim şebekeleri (O-RAN) ve yapay zeka destekli ağ yönetimi odaklı yürütülecek.

Türk Telekom uluslararası işbirlikleriyle öne çıktı

Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi kapsamında ulusal ve uluslararası çok sayıda işbirliğine imza atarken, bu anlaşmalar arasında havacılık ve yeni nesil iletişim teknolojileri dikkati çekti.

Bu çerçevede, Türk Telekom ve grup şirketi Argela, dünyanın önde gelen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı üreticisi EHang ile işbirliği anlaşması imzaladı. İmza töreni sırasında Argela'nın milli mühendislik gücüyle geliştirilen Argela İHA Trafik Yönetim Sistemi platformu da MWC'de sergilendi.

Şirket, bir diğer anlaşmasını da önde gelen teknoloji şirketlerinden ZTE ile güneş enerjisi santralleri ve fiber ağ gibi alanlarda gerçekleştirdi.

Uluslararası anlaşmalarından birini Nokia ile yapan Türk Telekom, işbirliği kapsamında müşterilerinin oyun deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Türk Telekom, 5G ve 6G çalışmaları için de adım atarak ULAK Haberleşme ile işbirliğini büyütme kararı aldı. 6G çalışmalarının bir yenisi için Ericsson ile anlaşma imzalayan şirket, Ericsson Araştırma Türkiye ile 6G ve "Network-AI" alanlarında faaliyet gösterecek ortak bir çalışma grubu kuracak.

Vodafone Türkiye 5G yolculuğunu küresel devlerle güçlendiriyor

MWC 2026'da 5G hazırlıklarını "Türkiye tarihinin en büyük lansmanı" vizyonuyla duyuran Vodafone Türkiye, Google, Meta, Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi küresel teknoloji şirketleriyle geniş kapsamlı işbirlikleri gerçekleştirdi.

Söz konusu anlaşmalarla 1 Nisan'da başlayacak 5G dönemi için Vodafone Red müşterilerine WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi Meta uygulamalarında kotadan harcamayan sınırsız erişim imkanı sağlanırken, Xiaomi ile yapılan işbirliğiyle akıllı gözlükler Türkiye'de ilk kez Vodafone kanalıyla satışa sunulacak. Samsung ile 5G'li cihazlar için özel teklifler hazırlayan şirket, Huawei ile Redbox 5G çözümlerini evlere taşımaya hazırlanıyor.

ULAK Haberleşme'den stratejik anlaşmalar

ULAK Haberleşme AŞ ise sektörde işbirliğini artırma amacıyla kongrede birçok anlaşmaya imza attı. Turkcell ve Türk Telekom ile yapılan anlaşmaların yanı sıra şirket, enerji ve uydu teknolojileri alanındaki hamleleriyle öne çıktı.

ASPİLSAN Enerji ile yapılan işbirliği kapsamında iki şirket, yerli ve milli telekomünikasyon bataryalarının Türkiye'nin milli haberleşme şebekesinde kullanılabilmesi için ortak çalışma yürütecek.

ULAK Haberleşme ayrıca, yapay zeka destekli 5G çözümleri geliştiren Tiami Networks ile işbirliği mutabakatı imzaladı. Bu çerçevede iki firma, ticari, savunma ve kamu pazarlarında işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, Azercosmos ile uydu ve karasal mobil "genişbant" teknolojileri alanında işbirliği yapmak üzere de el sıkıştı.