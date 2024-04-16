Türk Somonunun İhracatı Yüzde 126 Arttı

İç sularda kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak yetiştirilen Türk somonunun ihracatı, yılın ilk çeyreğini yüzde 126'lık artışla kapattı.
AA muhabirinin, Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ocak-Mart 2023 dönemi Türk somonu ihracatı, 44 milyon 993 bin 815 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat yüzde 126 artarak 101 milyon 734 bin 181 dolara ulaştı.
Her geçen yıl üretimi artan Türk somonunun ihracatı, miktar olarak 2023'ün ilk çeyreğinde 5 bin 626 ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 232 artışla 18 bin 694 ton oldu.
Türkiye'den ocak-mart döneminde 34 ülkeye Türk somonu satıldı. Rusya Federasyonu 59 milyon 422 bin 570 dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 10 milyon 851 bin 750 dolarla Vietnam, 8 milyon 412 bin 847 dolarla Almanya izledi.
Geçen yılın aynı döneminden farklı Yunanistan, Endonezya, Ukrayna, Çin, Singapur, Malezya, Mısır, KKTC, Kazakistan, Avusturya, Portekiz ve Belçika'ya da bu dönem Türk somonu ihraç edildi.
"İhracatımızın miktarda yüzde 66'lık kısmı Rusya Federasyonuna yapıldı"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türk somonunun, su ürünleri sektöründe önemli ihraç ürünleri arasında yerini aldığını söyledi.
Söz konusu sektör ihracatının her geçen yıl katlanarak arttığına dikkati çeken Kalyoncu, "Türk somonu 2024 yılı ilk çeyreğinde yüksek oranlı ihracat artışı başarısı gösterdi ve pazar çeşitliliğinde de her geçen yıl artış trendini sürdürdü." dedi.
Kalyoncu, ülkeden ihraç edilen Türk somonuna en büyük talebin Rusya Federasyonu'ndan geldiğine işaret ederek, "Toplam ihracatımızın miktarda yüzde 66'lık kısmı Rusya Federasyonu'na yapıldı. Vietnam'a ihraç edilip burada işleme tabi tutulduktan sonra işlenmiş olarak Japonya'ya sevk edilen Türk somonuna ikinci en büyük talep Japonya'dan geldi. Almanya'ya ihraç edilenler ise tamamen ileri derecede işlem görmüş, tütsülenmiş, marine edilmiş ürünlerden oluştu." diye konuştu.
"Ülke çeşitliliğinin ve ihracatının artmasına önemli katkı sağlayacağız"
Türk somonu ihracatında ülke çeşitliliğini artırma gayretinde olduklarını vurgulayan Kalyoncu, "Türk somonuna son yıllarda ABD'den de önemli talep oldu. Önümüzdeki dönemde ABD pazarında tanıtım çalışmalarına daha çok öncelik tanıyacağız." ifadesini kullandı.
Kalyoncu, Türk somonunun marka bilinirliğinin artırılması ve pazar çeşitliliğinin sağlanması açısından yurt dışı tanıtım çalışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda da su ürünlerinin en büyük fuarlarından olan ve İspanya'nın Barselona kentinde 23-25 Nisan'da düzenlenecek su ürünleri fuarına katılarak açılacak stantta Türk somonunun tanıtımını yapacağız. Ayrıca Türk somonunun tanıtımına ilişkin geliştirdiğimiz Turquality Tanıtım Projesi de Ticaret Bakanlığınca onaylandı. Bu kapsamda hedef pazarlarda önümüzdeki 4 yıl boyunca yapacağımız tanıtım etkinlikleri ile Türk somonu ihracatında ülke çeşitliliğinin ve ihracatının artmasına önemli katkı sağlayacağız."
Türk somonunun yetiştiriciliğinin artırılması gerektiğini aktaran Kalyoncu, "3-4 yıllık bir periyotta Tarım ve Orman Bakanlığının da yetiştiricilikte destek sağlaması halinde Türk somonu ihracatının 1 milyar dolar sınırını çok rahatlıkla aşacağına inanıyoruz." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Türk Somonunun İhracatı Yüzde 126 Arttı - Son Dakika
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