Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kadın Girişimciler Komitesi İstanbul\'da İş Forumu Düzenledi

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kadın Girişimciler Komitesi'ne üye 8 ülkeden 400'ü aşkın kadın girişimci düzenlenen iş forumunda İstanbul'da bir araya geldi.
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kadın Girişimciler Komitesi'ne üye 8 ülke olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile KKTC, Macaristan ve Türkmenistan'ın temsilcileri, İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) düzenlenen İş Forumu ve B2B Networking etkinliğinde bir araya geldi. Foruma 400'ü aşkın kadın girişimci katıldı. Forumda, Türk devletleri arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin arttırılması yönünde konuşmalar yapıldı.
Foruma, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev, katıldı.
"AB ülkeleri gibi biz kardeş ülkelerde birlik olmalıyız"
Toplantıya konuşmacı olarak katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatını oluşturan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile gözlemci üyeler KKTC, Macaristan ve Türkmenistan; yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ve 185 milyonluk büyük bir nüfusa sahiptir. Sadece bu rakamlar bile, bir araya geldiğimizde, nasıl büyük bir küresel güce dönüşebileceğimizi göstermektedir. Türk devletleri olarak, aramızdaki ticaret hacmi sadece 42 milyar dolar. Toplam dış ticaretimiz içinde yüzde 10'u bile değil. Oysa Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretin payı yüzde 70'lerde. AB benzeri bir bütünleşme ve başarı hikayesini, biz de kardeşler olarak yazmalıyız. Bugün burada alınacak kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Daha iyi bir gelecek umudumuzu hiç azaltmadan, omuz omuza çalışacağımız güzel günlerde yeniden buluşabilmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.
"Türk asrı hedefine, ancak girişimci Türk kadını ile birlikte ulaşacağız"
Türkiye iş dünyası olarak, 21'inci Yüzyılın Türk asrı olması ülküsüyle çalıştıklarını belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk asrı hedefine, ancak girişimci Türk kadını ile birlikte ulaşacağız. Olmaz denen her şeyi, kadınlarımızla birlikte olur kılacağız. Bu yüzden Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği himayesinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve KKTC'nin iştirakiyle faaliyet gösteren "Kadın Girişimciler Komitesine" büyük görev düşüyor. Bizim Türk kadınının geleneksel sektörlerin dışındaki üretimin ve ticaret alanlarından da öncü ve başarılı olmasına ihtiyacımız var. Türk illerinin devletlerinin, hem kendi aralarında ticari ve ekonomik işbirliklerini artırmak için, hem de ulusal ekonomilerini geliştirmek için, kadının Türk toplumundaki eski gücüne kavuşmasına ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
"Türk kadının kalbi, her daim Türkün olduğu yerde, Türkün ana vatanında atar"
Avdagiç, sözlerine şöyle devam etti: "Ben inanıyorum ki, Özbek kadın girişimci sayısı arttıkça Türkiye ekonomisi daha da büyüyecek. Azerbaycanlı kadın girişimci sayısı arttıkça Türkiye ekonomisi daha da büyüyecek. Kazak kadın girişimci sayısı arttıkça Türkiye ekonomisi daha da büyüyecek. Kırgız kadın girişimci sayısı arttıkça Türkiye ekonomisi daha da büyüyecek. Bu cümleleri, Türkiye sözcüğünün yerine bir de Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC sözcüğünü koyarak okuyun. O zaman göreceksiniz ki, aslında Türk ilinin herhangi birinde kadın girişimci sayısının artması, tüm Türk illerinde güçlü bir refah ve kalkınma rüzgarı estirecektir. Çünkü inanın ki, Türk kadının kalbi, her daim Türkün olduğu yerde, Türkün ana vatanında atar. İTO olarak, tıpkı Türk Kadın Girişimcilerine verdiğimiz destek gibi, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kadın Girişimciler Komitesi'ne de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu düşüncelerle, 740 bin firmayı temsil eden İTO çatısı altında yer alan 110 bin 522 kadın girişimcinin de başkanı olarak, Türk dünyasının kadın girişimcilerine başarılar diliyorum" dedi.
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