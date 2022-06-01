Türk ve Sudanlı iş insanları ikili ticaretin geliştirilmesini görüştü - Son Dakika
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Türk ve Sudanlı iş insanları ikili ticaretin geliştirilmesini görüştü

01.06.2022 21:49

Sudan'da mukim Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Sudan Ticaret Odaları Birliği (STOB) üyeleri ve Sudanlı iş insanları ile karşılıklı ticaret ve iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Sudan'da mukim Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Sudan Ticaret Odaları Birliği (STOB) üyeleri ve Sudanlı iş insanları ile karşılıklı ticaret ve iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Başkent Hartum'daki STOB binasında gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Göktuğ Bayrı, STOB Başkanı Nadir el-Hilali, Genel Sekreter Vifak Salah Abdülal ile Sudanlı ve Türk iş insanları katıldı.

İki devlet ve toplum arasındaki ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunu söyleyen Ticaret Müşaviri Bayrı, ticareti geliştirmenin yolunun özel sektör aktörlerini bir araya getirmekten geçtiğini belirterek, çatı kuruluşlar ve özel sektör aktörlerini bir araya getirecek faaliyetleri artırmaya, daha uygun zemin hazırlamaya gayret edeceklerini söyledi.

STOB Başkanı Hilali ise Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığını ve iki halk arasında çok ortaklıklar olduğunu dile getirerek, STOB olarak görevlerinin ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu anlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin arzu edilenin çok altında olduğunu ifade eden Hilali, bu eksikliği giderebilmek için görüşmeleri ve iş birliğini artırmak gerektiğini aktardı.

Hilali, "Yapmak istediğimiz ilk iş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüşmek ve beraber iş yürütmek. Biz de TOBB'u Sudan'a davet ediyoruz. Bu

karşılıklı ziyaretlerimizin başlangıcı olacak. Sonrasında ortak Sudan ve Türkiye odalar birliği oluşturabiliriz." diye konuştu.

STOB Genel Sekreteri Abdülal da ticaret hacminin artması için bankalar konusunda yoğun şekilde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Sudan heyetinin, Türkiye'den ithalatta para transferi noktasında karşılaştıkları problemleri anlatması üzerine Bayrı, Ziraat Katılım Bankasının iki ülke arasında olmak kaydıyla para transferlerine imkan tanıyabileceğini, başka bazı bankaların da bu konuda çalışmaları olduğunu, Türkiye'de faaliyet gösteren ve Sudan'da para transferi konusunda çalışmaları olan bu bankalarla da farklı iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında yardımcı olabileceklerini iletti.

Sudan'da özel sektörün çatı kuruluşu ve Afrika'nın 3. büyük odalar birliği olan STOB, 1908'den beri faaliyet gösteriyor.

Türk ve Sudanlı iş insanları ikili ticaretin geliştirilmesini görüştü
Türk ve Sudanlı iş insanları ikili ticaretin geliştirilmesini görüştü
Türk ve Sudanlı iş insanları ikili ticaretin geliştirilmesini görüştü
Türk ve Sudanlı iş insanları ikili ticaretin geliştirilmesini görüştü
Türk ve Sudanlı iş insanları ikili ticaretin geliştirilmesini görüştü

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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