Türk yatırımcıdan Kuzey Makedonya\'ya rezistans yatırımı

Kuzey Makedonya'da 100 milyon avroluk yatarım tutarıyla kurulacak Türk rezistans fabrikasının temeli Kuzey Makedonya Başbakanı Hrsitijan Mickoski'nin de katıldığı törenle atıldı. 110 bin metrekarelik alanda kurulacak fabrikanın ilk 5 yıl içerisinde Avrupa pazarının yüzde 60'ına hükmetmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliği yeni yatırımların önünü açarken, Bursalı iş insanının, Üsküp Serbest Bölgesi'ndeki ilk etapta 27 bin metrekare alanda 35 milyonluk avroluk yatırım bedeliyle kuracağı rezistans fabrikasının temeli atıldı. Tamamlandığında 100 milyon avroya ulaşacak olan yatırımda, ayda 1 milyon ile başlayacak olan üretim kapasitesi 5 yılda 3 milyon adete ulaşacak.

Dünyanın önde gelen beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri markalarına rezistans üreten Bursalı rezistans firması Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kuracağı fabrikasının temelini attı. Üsküp Serbest Bölgesi'nde düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Hrsitijan Mickoski, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Izet Medziti, TİDZ Teknolojik Endüstriyel Kalkınma Bölgeleri Müdürlüğü Müdürü Goce Dimovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Faruk Ulusoy, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Murat Evke ile Makedon ve Türk iş insanları katıldı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski törende yaptığı konuşmada, projenin sadece bir yatırım değil, aynı zamanda Makedonya'nın ihracat kapasitesine ve ekonomik istikrarına katkı sağlayacak çok yönlü bir kalkınma hamlesi olduğunu belirtti.

2025 yılında doğrudan yabancı yatırım miktarının 1 milyar 225 milyon avroya yükseldiğini söyleyen Mickoski, "Son ekonomik göstergeler de bizlere umut vermektedir. 2025 yılı Mart ayında sanayi üretiminde yüzde 5,25 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2024 yılına kıyasla, doğrudan yabancı yatırım miktarı 1 milyar 225 milyon avroya ulaşmıştır. Bu başarıyla Makedonya, kişi başına düşen doğrudan yabancı yatırım açısından bölgedeki en yüksek seviyeye sahip ülkelerden biri haline gelmiştir. Enflasyon verilerine baktığımızda da olumlu gelişmeler görmekteyiz. Mart ayında enflasyon oranı yüzde 2,7, nisan ayında ise yüzde 2,6 olarak kaydedilmiştir. Aynı dönemde maaşlar yüzde 10 oranında artmıştır. Tüm bu veriler, hükümetimizin yoksullukla mücadele ettiğini ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ciddi çaba harcadığını göstermektedir. Yılın ilk 3 ayında Makedonya'daki kredi aktivitelerinde artış yaşanmış ve bu oran Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Ekonomik göstergeler ve parametreler değerlendirildiğinde, Makedonya'nın doğru yolda ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bu gelişmelere rağmen, karşılaştığımız zorluklara rağmen, hükümetimiz her bir vatandaşımız için yılmadan mücadele etmektedir. ve bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Bugün burada yalnızca bir fabrikanın değil, çalışan, üreten ve geleceğini inşa eden bir Makedonya'nın temelini atıyoruz" diye konuştu.

"Ticaret hacmimizi 2 milyar dolara çıkaracağız"

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu, Türkiye'nin hemen her alanda verdiği desteklerle Kuzey Makedonya'nın en önemli ortakları arasında yer aldığını belirterek, "Derin tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlı olan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, son dönemde her alanda geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Sayın Başbakan'ın, şubat ayında Cumhurbaşkanımızla görüşmek üzere İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret ve bu vesileyle imzalanan 'Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildiri', ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşımıştır. Toplam ticaret hacmimiz 1 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Bu rakamı 2 milyar dolara çıkarma yönünde karşılıklı bir irade mevcuttur. Bu hedefe ulaşmak adına, 1999 tarihli Serbest Ticaret Anlaşmamızın güncellenmesi konusunda mutabakata varılmış olup, müzakerelere en kısa sürede başlamayı ümit ediyoruz" dedi.

"Hedef 5 yıl içinde 100 milyon avroluk yatırım"

Beyaz eşya devleri için Bursa'daki 3 fabrikada yapılan üretiminin yüzde 60'ını dünyanın 5 kıtasına ihraç ettiğini söyleyen Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin ise "Makedonya'da herhangi bir pazarım bulunmamaktadır. Bu yatırımın yüzde 100'ü ihracata yönelik olacak ve Makedonya'ya döviz kazandıracaktır. Eğer Kuzey Makedonya'nın bugünkü bu yatırımcıya yönelik iştahı ve konukseverliği önümüzdeki 5 yıl boyunca da devam ederse, 5 yıl içinde bu yatırımı 100 milyon avroya ulaştırarak, bin kişiye istihdam sağlayan bir rezistans kompleksi haline getireceğim" dedi.

Bursa'dan sonraki ilk yatırımını yaptığı Kuzey Makedonya'yı, Avrupa'nın elektrikli ısıtıcı üretim merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyleyen Şahin, "İlk fazda 35 milyon avro civarında bir yatırım planlıyoruz. Toplamda 600 kişi çalışacak. Makedonya'da bizim bir pazarımız olmadığı için, burası yüzde 100 ihracat yapacak. İkinci fazdaki binamız, eğer buradaki altyapı, rekabet şartları, her şey yolunda giderse yatırımın ikinci fazını gerçekleştirip 50 milyon avroya çıkacağız. Sonra bu ilk 3 yıl içerisindeki hamlelerin ardından 5'inci yıl için yaptığımız planlamada yatırım miktarını 100 milyon avroya çıkartıp burayı tam anlamıyla Avrupa'nın elektrik ısıtıcı üretim merkezi haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Avrupa pazarına biz yön vereceğiz

Üretime 2026'nın ilk çeyreğinde başlaması planlanan fabrikanın, 3'üncü fazla birlikte, 70 bin metrekarelik açık alan, 40 bin metrekarelik ise kapalı alana ulaşacağını söyleyen Faruk Şahin, "Buradaki şu andaki toplam metrekare ilk fazda 27 bin metrekarelik bir alan üzerine 17 bin metrekarelik bir inşaat planlıyoruz. Ama yatırımın üçüncü fazında buradaki toplam rezerv alanla beraber, 70 bin metrekarelik bir açık alana, 40 bin metrekarelik kapalı alana ulaşmış olacağız. İnşaat sürecini hızlandırmak için açıkçası prefabrik yerine özellikle çeliği seçtik. 2 ay zaman kazanalım diye. 2026'nın ilk çeyreğinde burada yatırıma, üretime başlamış olacağız. Bizim sektörümüzde dünyada ilk defa uygulanacak robotik sistemleri burada hayata geçirerek üretimimize başlayacağız. İlk 5 yıllık stratejimizde Avrupa pazarının yüzde 60'ını ele geçirmeyi düşünüyoruz. Yüzde 60'ına hükmetmeyi düşünüyoruz. Şu anda zaten fırın segmentinde açık ara Avrupa'nın lideriyiz. Ama bunun yanında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı rezistanslarında da aynı performansa ulaşması için yatırımımızı hızla büyütüyoruz" diye konuştu. - ÜSKÜP