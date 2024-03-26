Türkiye, 2023'te genç işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesini gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 2023'te genç işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesini gördü

Türkiye, 2023'te genç işsizlik oranında yüzde 17,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü ve 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden daha iyi performansla yılı tamamladı. Türkiye'de geçen yıl işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. Bu dönemde işsizlik, bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi. 2023'te 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise 2 puan azalışla yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti. Bu oranla genç nüfusta işsizlik, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu oran, 2013'te yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Genç işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla kadınlarda yüzde 25,2'den yüzde 23,2'ye, erkeklerde yüzde 16,4'ten yüzde 14,3'e geriledi. Türkiye, genç işsizlik oranıyla İspanya, Yunanistan, İtalya, İsveç, Romanya, Portekiz, Slovakya, Hırvatistan ve Lüksemburg'un gerisinde yer aldı.

26.03.2024 11:07
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Türkiye, 2023'te genç işsizlik oranında yüzde 17,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü ve 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden daha iyi performansla yılı tamamladı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. Bu dönemde işsizlik, bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2023'te 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise 2 puan azalışla yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti. Bu oranla genç nüfusta işsizlik, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu oran, 2013'te yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Genç işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla kadınlarda yüzde 25,2'den yüzde 23,2'ye, erkeklerde yüzde 16,4'ten yüzde 14,3'e geriledi.

"Ne eğitimde ne istihdamda olan" gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı da geçen yıl yüzde 22,5 olarak belirlendi. Bu oran, 2022'de yüzde 24,2 düzeyindeydi.

Genç işsizlik oranı aylık olarak da düşüş gösteriyor. Son yıllarda yüzde 20'lerin üzerinde seyreden aylık genç işsizlik oranı, Ocak 2024'te yüzde 16,6 olarak hesaplandı.

Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Genç işsizlik oranı geçen yıl Türkiye'de yüzde 17,4 olarak ölçülürken, AB ortalaması yüzde 14,5, Avro Bölgesi ortalaması ise yüzde 14,4 oldu.

Türkiye, genç işsizlik oranıyla İspanya, Yunanistan, İtalya, İsveç, Romanya, Portekiz, Slovakya, Hırvatistan ve Lüksemburg'un gerisinde yer aldı.

Avrupa'da genç işsizliğin geçen yıl en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 28,5 ile İspanya ile yüzde 26,7 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik oranı İtalya'da yüzde 22,7, İsveç'te yüzde 22,1, Romanya'da yüzde 21,8, Portekiz'de yüzde 20,3, Slovakya'da yüzde 19,8, Hırvatistan'da yüzde 19 ve Lüksemburg'da yüzde 18,8 olarak hesaplandı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya, yüzde 5,8 ile en düşük genç işsizlik oranına sahip ülke oldu. Almanya'yı yüzde 8,2 ile Hollanda ve yüzde 8,3 ile Çekya izledi.

"Gençlerin iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden her türlü adımı destekliyoruz"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, genç işsizlik oranındaki bu düşüşün Türkiye için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Genç istihdamını artırmak için atılan adımların meyve verdiğini belirten Allıoğlu, "Ekonomik istikrarın sağlanması ve gençlere yönelik istihdam olanaklarının artması, geleceğe dair olumlu bir tablo çiziyor." dedi.

Allıoğlu, Dernek olarak gençlerin iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden her türlü adımı desteklediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Genç işsizliğin azalması, sadece rakamsal verilerle ölçülebilecek bir durum değil. Bu çerçevede gençlerimizin istihdam edildiği işlerin kalitesini, gelir ve kariyer olanaklarını da artırmalıyız. Ayrıca nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve gençlerin istihdam edildiği sektörlerin ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması da Türkiye için kritik öneme sahip. Biz gençlerimize güveniyoruz."

Derneğin başlattığı "Nilüferler Yetişiyor-Eğitime Destek Fonu" kapsamında 50'si depremzede 200 gence karşılıksız eğitim bursu verildiğini belirten Allıoğlu, "Gençlerimize eğitim ve iş hayatlarında mentörlük yapıyoruz. Gençlerimizin geleceğe daha umutla bakabilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2023'te genç işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesini gördü - Son Dakika

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