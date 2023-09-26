Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 4 milyar dolar finansman sağladı - Son Dakika

Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 4 milyar dolar finansman sağladı

Son Güncelleme: 26.09.2023 14:41

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın yıllık toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak, bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılan yıllık toplantısına katıldıklarını bildirdi. Toplantıya ilişkin bilgi veren Bakan Şimşek, Türkiye'nin, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 4 milyar dolar finansman sağladı

Bakan Şimşek paylaşımında şunları aktardı:

Kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısına katıldık. Türkiye, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumundadır.

Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 4 milyar dolar finansman sağladı

"ÖZEL SEKTÖR OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

AIIB Başkanı ve maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu yılki toplantının teması olan 'Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme' konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik. Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor.

Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 4 milyar dolar finansman sağladı

"KALKINMA BANKALARI BU ALANA ODAKLANMALI"

Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli. Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait'e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

Türkiye, Maliye, Asya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 4 milyar dolar finansman sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 4 milyar dolar finansman sağladı - Son Dakika
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