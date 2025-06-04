Türkiye, Batarya Teknolojisinde Avrupa'nın Önünde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, Batarya Teknolojisinde Avrupa'nın Önünde

Türkiye, Batarya Teknolojisinde Avrupa\'nın Önünde
04.06.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Erdoğan, Türkiye'nin batarya alanındaki ilerlemesini vurguladı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'nin batarya konusunda atmış olduğu adımların Avrupa ile kıyaslandığında daha ileri bir noktada olduğunu belirtti.

Erdoğan, Eurelectric tarafından Brüksel'de düzenlenen ve Avrupa elektrik enerjisi sektörünü bir araya getiren Power Summit programında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Batarya sistemlerinin elektrik şebekelerine entegrasyonu ve bunun elektrik sistemleri üzerindeki etkilerine ilişkin bir toplantı yapıldığını belirten Erdoğan, çok sayıda şebeke işletmecisinin katıldığı toplantıda, ülkelerin batarya çözümlerini nasıl ele aldıklarına ilişkin farklı değerlendirmeleri dinleme imkanı bulduklarını söyledi.

Erdoğan, "Türkiye'nin batarya konusunda atmış olduğu adımlar Avrupa ile kıyaslandığında daha ileri bir noktada." dedi.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş santrallerinin sisteme bağlantısını batarya kapasitesiyle ilişkilendirerek bir adım attığına işaret eden Erdoğan, sektördeki bu dönüşümün de bir maliyeti olduğunu dile getirdi.

"Elektrifikasyon Avrupa için bir zorunluluk"

Elektrifikasyonun AB için bir politik tercih olmadığını belirten Erdoğan, "Elektrifikasyon Avrupa için bir zorunluluk. Avrupa ancak elektrifikasyonda belli bir aşamaya gelirse rekabetçiliğini koruyabilir fakat Avrupa'nın o rekabetçiliğini koruyabilmesine giden yolun da bir maliyeti var." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Avrupa'daki tartışmaların odağında sanayinin rekabetçiliğini korumak olduğunu ifade ederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın herhangi birini dışlamadan bütün enerji kaynaklarını dikkate alan bir dönüşümün gerekliliğini vurgulamasının Avrupa'da da karşılığı olduğunu söyledi.

Eurelectric çalışmalarında enerji dönüşümünü sağlayabilmek için yıllık 55-65 milyar avro yatırımın sadece dağıtım şebekelerine yapılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, bu seviyede bir yatırımın finansmanının bütün ülkeler açısından önemli bir soru işareti olduğunu dile getirdi.

"Şebekeler meselesini tartışmalıyız"

Erdoğan, Türkiye'nin ciddi anlamda yenilenebilir kapasitesini artırmak istediğine işaret ederek, "2035'e kadar bugünkü yenilenebilir kapasitemizi üçe katlamak, 40 bin megavattan 120 bin megavata çıkarmak istiyoruz. Bütün bunların hepsini yaparken esas itibarıyla üretim tarafıyla ilgili şeyleri konuşuyoruz ama bunun arka planında bu üretim tesislerinin faaliyet göstereceği şebekeler meselesini de daha fazla tartışmamız gerekiyor." dedi.

Avrupa'da İspanya ve Portekiz'deki elektrik sisteminin çökmesiyle birlikte daha fazla gündeme gelen bir konunun sistem güvenliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Artık öyle bir noktaya geldik ki elektrik şebekeleri ulusal güvenlikle ilgili bir çerçeveye oturuyor. Elektrik sistemimiz güvenli bir şekilde işliyorsa, ulusal güvenliğimizle ilgili pozitif taraftasınız ama elektrik şebekelerimizde sorun varsa, ulusal güvenliğimiz de tehdit altına giriyor." diye konuştu.

Erdoğan, İspanya ve Portekiz'deki sorununun arkasındaki temel meselelerden birinin de sistemde yeteri kadar eylemsizlik kütlesi ve döner gücün bulunmaması olduğunu ifade ederek, enerji dönüşümünde bugünün teknolojilerinin yarının ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye elektrik sisteminin çok büyük olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ile elektrik enterkoneksiyonunun belirli bir sınırı olduğunu ve burada daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

"Avrupa enerji gündemini yakından takip ediyoruz"

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer de Power Summit'in tek yıllarda Brüksel'de, çift yıllarda farklı ülkelerde yapıldığını belirterek, "Türkiye'den bir heyet olarak burada yerimizi aldık. Ülkemiz elektrik enerji sektörüyle diğerleri arasında ikili temasları yürütüyoruz." dedi.

Sümer, Avrupa'da enerji alanında yaşanan dönüşümün içinde yer almak istediklerini dile getirerek, "Avrupa enerji gündemini biz de çok yakından takip ediyoruz. Hatta belli konularda Türkiye olarak daha öndeyiz, dağıtımda ve üretimde ilerideyiz. Kurulu gücümüz olan yaklaşık 120 gigavatın, yüzde 60 civarı yenilenebilir enerjiden elde ediliyor. Eurelectric raporlarında da Türkiye olarak yer alıyoruz. Bu kuruma tam üye statüsündeyiz." diye konuştu.

Elektrik Üretim AŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal da "Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı adlı AB elektrik ve konektif sistemlerine üye ülkelerden birisiyiz. Dolayısıyla AB elektrik sektöründe yaşanabilecek her türlü gelişme doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

AB'de enerji alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kartal, Türkiye'nin elektrik piyasasının birçok Avrupa ülkesindeki piyasanın önünde olduğunu söyledi.

Kartal, AB'nin elektrik piyasasına yönelik ortaya koyduğu mevzuatın Türkiye'yi de etkilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hüseyin Erdoğan, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Batarya Teknolojisinde Avrupa'nın Önünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:17:40. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Batarya Teknolojisinde Avrupa'nın Önünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.