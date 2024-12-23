Türkiye Batarya Yatırımlarında Hız Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Batarya Yatırımlarında Hız Kazandı

Türkiye Batarya Yatırımlarında Hız Kazandı

Türkiye, 2030'a kadar 80 GWh depolama hedefiyle batarya yatırımları için 1 milyar dolar harcadı.

23.12.2024 11:48
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Türkiye, 2030'a kadar 80 gigavatsaat depolama hedefi doğrultusunda teşvik ve düzenlemeleri devreye alırken, enerji sektörünün hücre ve batarya fabrikası kurmak amacıyla attığı imzaların tutarı 1 milyar doları aştı.

Kurulu güçte yeni oyuncu olarak ortaya çıkan enerji depolama sistemleri ve beraberindeki batarya sektörüne dünya genelinde yatırımlar ve ilgi artıyor.

Türkiye'de halihazırda 2 hücre üretim tesisi ve çeşitli ölçeklerde 100'e yakın lityum-iyon batarya üretim tesisi aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Batarya konusunda 2030'a kadar 80 gigavatsaatlik kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedefleyen Türkiye, yüksek öncelikli teknoloji alanlarında özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen "HIT-30" yatırım programını temmuzda duyurmuştu.

Programın ilanının ardından batarya sektöründe hareketlilik yaşanırken, yerli ve yabancı firmalar yeni anlaşmalara imza attı.

Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) Başkanı Kadem Usta, AA muhabirine batarya sektöründe yıl içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Usta, 2024'ün dünyada ve Türkiye'de batarya sektörü için çok kritik gelişmelere sahne olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Global düzeyde yenilenebilir enerji kaynaklarına entegrasyon ve geri dönüşüm adımları öne çıkarken, Türkiye'de HIT30 teşvikleri ve yatırım projeleri sektörü destekleyen ana faktörler oldu. HIT-30 teşviki kapsamında, batarya üretimi ve enerji depolama sistemlerine yönelik önemli destekler açıklandı. Bu teşvikler, sektördeki yatırımları hızlandırdı."

Usta, yerli ve yabancı firmalar arasında yıl içinde imzalanan 6 anlaşma çerçevesinde hücre ve batarya üretim kapasiteleri 5 gigavatsaate kadar ulaşan yeni fabrikaların Ankara, Kocaeli, İstanbul ve İzmir gibi şehirlere kurulacağına işaret ederek, "Bu yıl imzalanan anlaşmaların tutarı 1 milyar doları aştı.Türkiye genelinde toplamda 6 yeni yatırım haberiyle birlikte batarya üretim tesisi sayısı 11 olacak." diye konuştu.

Batarya ve depolamalı enerji santrallerinin işleyişine yönelik hukuki altyapının henüz tam anlamıyla şekillenmediğini dile getiren Usta, "Taslak yönetmelik yayımlandı ancak 2025'te ilk kabullerin gerçekleşmesi bekleniyor." dedi.

Usta, yıl içinde yatırım kararlarının yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, uzun vadeli yatırım hedefleri için de adımların atıldığını söyledi.

2024'te batarya ihracatı arttı

Türkiye'nin batarya ithalatının bu yıl 2023 ile aynı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Usta, bu rakamın 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsattı.

Usta, bunun yanında ihracat miktarının 39 milyon dolardan 48 milyon dolara çıkarak yılı kapatmasını beklediklerini ve bunun önemli bir artış olduğunu ifade etti.

PİLDER tarafından düzenlenen 2024 Batarya Teknolojileri Zirvesi'nin yerli ve yabancı şirketleri bir araya getirdiğini belirten Usta, "Zirveye küresel batarya şirketleri de katılarak bilgi paylaşımı ve şirketler arası işbirliği fırsatları oluşturdu. Son derece verimli geçen zirve, Türkiye'nin batarya sektöründeki yerini daha da güçlendirdi." diye konuştu.

2025'te batarya sektörüne giren firma sayısının artması bekleniyor

Usta, batarya sektörünün yeni yıla ilişkin beklentilerine değinerek, "2025 ve sonrasında hem yerli hem de uluslararası ortaklıklarla daha çok şirketin sektöre katılması bekleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve global pazarda rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir potansiyel sunduğunu gösteriyor." dedi.

PİLDER'in Batarya Teknoloji Zirvesini Ekim 2025'te Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenleyeceğini aktaran Usta, zirveye batarya sektörünün nabzını takip etmek isteyen herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Batarya Yatırımlarında Hız Kazandı - Son Dakika

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