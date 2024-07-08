Türkiye, Cezayir Fuarı'na Onur Konuğu Ülke Olarak Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Cezayir Fuarı'na Onur Konuğu Ülke Olarak Katıldı

Türkiye, Cezayir Fuarı\'na Onur Konuğu Ülke Olarak Katıldı

Türkiye, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na (FIA 2024) Onur Konuğu Ülke olarak katıldı. Türkiye'nin Cezayir'e ihracatı geçen sene yüzde 31 artış göstererek 2,5 milyar dolara yükseldi. Kuru meyve ve mamulleri ihracatı ise yüzde 150 artarak 19 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında da yüzde 83 artış yaşandı. Fuar açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun da katıldı.

08.07.2024 10:27
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Cezayir'de 24-29 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen "55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA)"na ülkemiz "Onur Konuğu Ülke" statüsünde katılım gösterdi.

55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na (FIA 2024) Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu'nu (EİB-İİB-GAİB) temsilen Koordinatör Birlik olarak, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği koordinasyonunda İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği de ortak bir info stant ile katıldı.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 150 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, "Cezayir'de düzenlenen "55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA)"na ülkemiz "Onur Konuğu Ülke" statüsünde katıldı. Türkiye'nin Cezayir'e ihracatı geçen sene yüzde 31 artışla 2,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'den Cezayir'e gerçekleştirilen kuru meyve ve mamulleri ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 150 artış göstererek 19 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatında, Birliğimizin payı yüzde 60'tır. Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı ve Afrika'daki en büyük yatırım ortağı Cezayir ile ticari işbirliğimizi geliştirme konusunda önemli bir adım attık." dedi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında yüzde 83 yükseliş

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, "2023 yılında sektörümüzün Türkiye geneli Cezayir'e ihracatı 2,1 milyon dolar iken 2024'ün ilk yarısında Cezayir'e yüzde 83 artışla 3 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin son yıllarda ihracatta yıldız ürünlerinden olan Türk somonunun Cezayir pazarında bilinirliliğinin artırılması için çeşitli tanıtım ürünleriyle sektör konusunda bilgi aktardık. Süt ve süt ürünlerinde de önemli bir potansiyel söz konusu. Cezayir'e su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız çok kısıtlı kaldığından bunun geliştirilmesi çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Fuar açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılım sağladı. Sonraki günlerde Cezayir Büyükelçisi Muhammed Mücahit Küçükyılmaz ve Ticaret Müşavir Yardımcısı Mehmet Emin Yiğitbaşı stantları ziyaret etti.

55.'si gerçekleştirilen Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA 2024)'na 48 bini aşkın ziyaretçi, ayrıca 26 Türk firması ve 26 adet İhracatçı Birliği info-standlı katılım sağladı.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin Cezayir'e ihracatı yüzde 12 artışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cezayir ile ihracatımızda öne çıkan sektörler ise hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı yüzde 125 artışla 239 milyon dolar, demir çelik ve demirdışı metaller ihracatı yüzde 17 artışla 168 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı 166 milyon dolar, makine ve aksamları yüzde 4 artışla 157 milyon dolar, taşıt araçları ve yan sanayi ihracatı 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Cezayir Fuarı'na Onur Konuğu Ülke Olarak Katıldı - Son Dakika

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