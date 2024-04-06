Türkiye\'de 14 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, ocak-mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 57 ilde de ihracatın arttığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin son 14 çeyrektir aralıksız büyüme gösterdiği, bu yılın ilk çeyreğinde de ihracatın yüzde 3,6 artış ile 63,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Ocak-mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği, 57 ilde de ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının üretim, yatırım ve istihdam kapasitesini güçlendirerek yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde gözlenen dış ticarete ilişkin gelişmelerin, net ihracatın büyümeye pozitif katkı verdiğini gösterdiği vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

En fazla ihracat artışı Çorum'da

Bu yılın başından itibaren yayımlanmaya başlayan "faaliyet illerine göre ihracat verileri" kapsamında, bazı illerin mart ayında yıllık bazda ihracat gelişmelerine değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

" İstanbul, yüzde 23 azalış ve 4 milyar 410 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, yüzde 5,6 artış ve 3 milyar 40 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 1,5 azalış ve 2 milyar 255 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 0,3 azalış ve 1 milyar 636 milyon dolar ihracatla dördüncü sırada, Ankara ise yüzde 1 artış ve 1 milyar 25 milyon dolarla beşinci sırada yer buldu. Martta, geçen yılın aynı ayına göre Çorum 187 milyon dolarla en fazla ihracat artışı sağlayan il oldu. Kocaeli 160 milyon dolarla ikinci, Mersin 121 milyon dolarla üçüncü, Yalova 99 milyon dolarla dördüncü, Afyonkarahisar da 49 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı."