Türkiye'de 4.579 Gemi Denetlendi

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de gemi denetimlerinin 71 liman başkanlığınca yürütüldüğünü belirterek, "2024 yılında 411 gemiye program dışı denetim gerçekleştirdik, böylece yıl içinde toplam 4 bin 579 gemiye denetim gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ticari gemiler başta olmak üzere denizlerde can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak adına denetimler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Liman ve bayrak devletlerinin denetim mekanizmalarının hem deniz emniyetinde hem de çevresel güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynadığına işaret eden Uraloğlu, gemi denetimlerinde Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) prosedürlerinin uygulandığına işaret etti.

11 ayda uluslararası sefer yapan Türk bayraklı 1191 gemi denetlendi

Uraloğlu, Türkiye'de gemi denetimlerinin 21 bölgede 71 liman başkanlığı tarafından yürütüldüğünün altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Liman başkanlıklarımız, Türk bayraklı gemilerin performanslarını günlük olarak analiz ederek yapmış olduğu risk analizi sayesinde gemilerimizin yurt dışı limanlarda seferden alıkonulmalarını önlüyor. 2024'ün ilk 11 ayında uluslararası sefer yapan 1191 Türk bayraklı gemimizi denetledik. Bu denetimler, risk bazlı denetim sistemlerinin denetim süreçlerini iyileştiren önemli bir uygulamadır."

2 bin 977 yabancı bayraklı gemiye liman devleti denetimi yapıldı

Türkiye'nin üyesi olduğu memorandumlar kapsamında Türk limanlarında yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Akdeniz Memorandumu ve Karadeniz Memorandumu kapsamında 2024 yılında 2 bin 977 yabancı bayraklı gemiye liman devleti denetimi yapıldı." ifadesini kullandı. Bu denetimlerde 141 gemiye, eksiklikleri nedeniyle, seferden alıkonulma işlemi uygulandığını belirten Uraloğlu, Akdeniz çanağındaki üye devletlerin de içinde bulunduğu denetimlerin yüzde 40'ının Türkiye'de gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

2024'te ulusal sefer yapan 411 Türk bayraklı gemiye program dışı denetim yapıldı

Deniz ticaretinin dinamik yapısını korumak ve emniyet farkındalığını artırmak için zaman zaman denetim kampanyaları düzenlendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihlerinde limanlarımıza uğrak yapan 30 yaş üstü uluslararası sefer yapan yabancı bayraklı gemilere gerçekleştirdiğimiz 'yoğunlaştırılmış liman devleti denetimi kampanyası' kapsamında 172 gemiyi denetledik. Bu gemilerin 53'ünü çeşitli eksikliklerinden dolayı seferden alıkoyduk. Seferden alıkonulan gemilerden 16'sı tersanelere gönderildi, bu gemilerin 4'ü söküme gitti."

Uraloğlu, sadece uluslararası değil ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemilerin de denetlendiğine işaret ederek, "2024 yılında 411 gemiye program dışı denetim gerçekleştirdik. Böylece yıl içinde toplam 4 bin 579 gemiye denetim gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Türk bayraklı gemiler prestijli sınıflar arasına dahil oldu

Denetimlerin gemi filosunun performansının artırılmasına ve gemi emniyetinin üst seviyeye yükseltilmesine öncülük ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Çalışmalarımız sayesinde Türkiye 2008'den itibaren Paris MoU'nun, 2022'den itibaren de Tokyo MoU'nun beyaz listesinde yer almaya başlamıştır. Son olarak ülkemiz 2023'te ABD yüksek risk hedef bayrak listesinden çıkarak Türk bayraklı gemiler için prestijli sınıflar arasına dahil olmuştur. Ülkemizin denizcilik sektöründe uluslararası arenada üst sıralarda bulunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

IMO üye devlet denetimi programında başarı

Uraloğlu, 2024 Eylül sonunda IMO tarafından gerçekleştirilen "üye devlet denetimi"ni başarıyla tamamladıklarının altını çizerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurumların katılımıyla, hem Ankara'da hem de sahada gerçekleştirilen denetimlerde denizcilik ile ilgili faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini teyit ettiklerini vurguladı.