Türkiye\'de Büyük Doğal Gaz Rezervi Keşfi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Göktepe-3 Kuyusu'nda dün itibariyle testler neticelendi, 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için Bartın'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bartın Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız az önce açıkladı, Türkiye'ye yeni bir müjdeyi verdik, biz Karadeniz'de yaklaşık 5 yıldır doğal gaz arama faaliyeti yürütüyorduk ve 2020 yılının Ağustos'unda biz Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük doğal gaz keşfinin adını 'Sakarya gaz sahası' dediğimiz alanda gerçekleştirdik. O doğal gazı çıkardık ve çok yakın bir mesafede olan Filyos'a getirerek, bugün evlerimizde kullanır hale geldik. Ama hep şunu söylüyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçları çok. Türkiye'nin enerji talebi artmaya devam ediyor. Onun için bizim daha çok keşif yapmamız lazım. Daha sonra gaz bulup üretmemiz lazım ve hamdolsun 'Göktepe-3' Kuyusu'nda dün itibarıyla testler neticelendi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Arnavutluk'a gitmeden önce bilgisini arz ettim. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelerine 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'BU KEŞİF ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KEŞİF'

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin her yıl enerjiye büyük bir fatura ödediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal gaz ithalatına, petrol ithalatına, kömür ithalatı dolayısıyla bizim bu enerji talebimiz ekonomimize de büyük bir yük getiriyor. Hazinemize büyük bir yük olarak yansıyor. İnsanımıza, milletimize büyük bir fatura olarak geliyor. Elbette ki biz vatandaşlarımızın üzerindeki bu yükü almak adına hazine olarak çok büyük bir destek sağlıyoruz. Bugün sizlerin evlerinizden kullandığı doğalgazın neredeyse yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Kullanılan elektriğin yüzde 50'sini indirimli, devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah imkanlarımız, kabiliyetlerimiz işte bu keşiflerimiz Sakarya'daki doğal gaz üretimi Gabar petrol üretimimiz arttıkça, hazinemiz imkanlarımız arttıkça bunları yapmaya devam edeceğiz. Ama bizim nihai olarak hedefimiz Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız ülke yapmak, bu doğrultuda son 23 yılda çok büyük işler yaptık. Ama özellikle 2016 yılından sonra biz bu petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçtik ve dedik ki biz denizlerimizde kendi gemilerimizde, kendi mühendislerimizle, kendi çocuklarımızla, kendi jeologlarımızla, kendi teknisyenlerimizle doğal gaz ve petrol arayacağız dedik. Başka bir şey daha söyledik; dedik ki 'Türkiye'de gidilmedik hiçbir yer bırakmayacağız', bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün Türkiye; Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileriyle Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik gemilerini dünyanın en büyük deniz filolarına sahip bir ülke haline geldik ve bundan daha da önemlisi bütün bu operasyonları da kendisi yapar hale geldik. Dün Abdülhamit Han Gemisi'ndeki 'Göktepe-3' Kuyusu'ndaki faaliyetlerinin son aşamaya geldiğinde ziyaret ettim. Buraya 180 kilometre mesafede Karadeniz'in ortasında 2 bin 154 metre deniz serinliğinde yani denizin derinliği 2 kilometreden daha fazla, deniz tabanından sonra da yaklaşık 1,2 kilometre, yani 1200 metre daha aşağıya sondaj yaptı ve oradaki 75 milyar metreküplük doğal gazı keşfetti. Bu keşif ülkemiz için çok önemli bir keşif. Ülkemize ayrı bir zenginlik ayrı bir varlık olarak katılmış oldu. Tabii oradaki hedefimiz her insanın önünde oradaki bu rezervi kullanabilmek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmektir. Biz bu 2016'dan sonra kendi gemilerimizde arama yapacağız. Aradığınız gazı, petrolü bulup milletimizin hizmetine sunacağız dedik ve çok kısa süre içerisinde 2020 yılında pandeminin tam ortasında ekonominin neredeyse durduğu, hepimizin maskeyle dolaştığı öyle bir ortamda biz Sakarya gaz sahasında 710 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfettik. Muhalefet ne dedi, hatırlıyor musunuz? Önce bunlar arayamaz dediler. Bu gemilere ne ihtiyaç var dediler. Gemileri almayın dediler. Ne yapsak her şeyi eleştirdiler. Bulsalar bile üretemez dediler. Ama biz milletimizin hayır duasıyla ve bu işe inanan Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ile biz bu yola adeta baş koyduk ve çok kısa bir süre içerisinde o keşfettiğimiz gazı hemen buraya Filyos'ta 3 yıldan kısa bir süre içerisinde çıkardık. Bugün Türkiye'deki hanelerin 3 milyonun evinde kendi doğal gazı kullanır hale geldik."