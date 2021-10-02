Türkiye'de dikkat çeken proje: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi tarafından ilçenin mevcut tarım potansiyelini güncel teknolojilerle geliştirmek ve sürdürülebilir tarıma öncülük etmek amacıyla kurulan serada 4 mevsim iyi tarım koşullarına uygun olarak sebze ve meyve üretilecek.

Beykoz'da 450 m²'lik alanda topraksız tarım ile çilek, salatalık ve kıvırcık üretimine Çubuklu Hobi Bahçeleri'nde başlandı. Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi tarafından ortak olarak gerçekleştirilen proje ile aynı zamanda alınan veriler tarım alanında kullanılacak. Dünya'da artan kuraklık ve toprak kaybı nedeniyle son yılların gözde alternatif tarım yöntemleri arasında yer alan topraksız tarım, daha az su, gübre ve işçilik maliyetinin yanı sıra yüksek verim avantajları bulunuyor. Tesis içerisinde bulunan havuzda yetiştirilen sazan balıklarının gübreleri de yüksek teknoloji sistemlerle birlikte sıvı halde fidelere veriliyor.

"BURADAKİ HEDEFİMİZ TOPRAKSIZ TARIMI İNSANLARA TANITMAK"

Beykoz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sadettin Çakır, "Burası Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi'nin beraber yapmış olduğu topraksız tarım Ar-Ge sahası. Buradaki hedefimiz Beykoz'da topraksız tarım sistemini insanlara hem tanıtmak hem de üniversite ile iyi bir araştırmakta yapıp artılarını ve eksilerinin her yönüyle araştırılmasını ve buradaki verileri insanlara duyurmak için kurmuş olduğumuz bir sera. Seramızda 3'lü bitki yetiştirme sistemi 5'li otomasyon sistemi var. Otomasyon sisteminde bütün detaylar bulunuyor." dedi.

"2 YIL ÖNCE BU PROJEYİ BAŞLATTIK"

Proje ile ilgilenen Beykoz Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Akdan, "Bizler yaklaşık 2 yıl önce bu projeye bir adım attık. Asıl aracımız ilk olarak Türkiye'de kullanılmayan atıl tarım arazilerini faaliyete geçirmekti sonrasındaysa biraz daha bilimsel olarak yaklaştığımız için topraksız tarım ile tanıştık. Kendi üniversitemizde bu alanda ufak bir çalışmalar yaptık daha sonrasında daha büyük alanlara taşımak istedik bu sebeple Beykoz Belediyesi ile bir işbirliği anlaşmasına girdik." dedi.