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Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor - Son Dakika

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor

17.01.2022 11:46

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor Yerli otomobil TOGG, şarj istasyonu sayısını artıracak TEHAD Başkanı Bayram: "Türkiye'de neredeyse her otomobile bir şarj istasyonu düşüyor" "2030 yıllında Türkiye'de her 10 otomobilden 7'si elektrikli olacak" Türkiye'de son yıllarda...

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor

Yerli otomobil TOGG, şarj istasyonu sayısını artıracak

TEHAD Başkanı Bayram: "Türkiye'de neredeyse her otomobile bir şarj istasyonu düşüyor"

"2030 yıllında Türkiye'de her 10 otomobilden 7'si elektrikli olacak"

İSTANBUL - Türkiye'de son yıllarda elektrikli araçlara ilgi artıyor. Araçların kullanımının yaygınlaşması için şarj istasyonlarına erişim önem arz ediyor. Türkiye'de 3 bin 457 şarj istasyonu bulunuyor. Bunların 818'ini özel kullanım amaçlı şarj istasyonları oluştururken, 2 bin 639'u halka açık olarak yer alıyor. Yerli otomobil TOGG'un 2023 yılında banttan inmesiyle de elektrikli araç sayılarının artması bekleniyor.

Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün elektrikli araçlara ilgi artıyor. Türkiye'de son yıllarda elektrikli araç sayılarında artış yaşanırken, elektrikli araç şarj istasyonu kanun altyapısının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Yerli otomobil TOGG'un 2023 yılında banttan inmesiyle de elektrikli araç sayılarının artması bekleniyor. Buna bağlı olarak da şarj istasyonları sayısının da artacağı öngörülüyor.

Türkiye'de 3 bin 457 şarj istasyonu bulunuyor. Bunların 818'ini özel kullanım amaçlı şarj istasyonları oluştururken, 2 bin 639'u halka açık olarak yer alıyor. Bu şarj istasyonlarının soket sayısı ise 4 bin 500 adete ulaştı. Türkiye'deki elektrikli araç sayılarına bakıldığı zaman en fazla aracın İstanbul'da bulunduğu görülüyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ediyor. Türkiye'deki elektrikli araç sayısı da 7 bine ulaştığı görüldü.

"Şu anda 81 ilimizde şarj ünitesi var"

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'deki elektrikli araç ve şarj istasyonları sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki ilk elektrikli şarj ünitesinin kurulumunun 2008 yılında olduğunu hatırlatan Bayram, "2011 yılında Türkiye'de sadece bir ilde şarj ünitesi varken, şu anda 81 ilimizde şarj ünitesi var. Bu şarj istasyonlarının yüzde 15 oranını DC dediğimiz hızlı şarj istasyonları kapsıyor" dedi.

"Elektrikli otomobil sahibi bu istasyonları kendi evine de kurabiliyor"

En fazla şarj istasyonun bulunduğu ilin İstanbul olduğunun altını çizen Bayram, "İstanbul'u Ankara ve İzmir takip ediyor. Bu alanlarda şarj istasyonları gelişiminin arttığını görebiliriz. İstanbul'da birçok AVM ve otel otoparklarında elektrikli şarj istasyonları bulunuyor. Bunlar halka açık ve halka kapalı olarak ikiye ayrılıyor. Elektrikli otomobil sahibi bu istasyonları kendi evine de kurabiliyor" ifadelerini kullandı.

"4 bin 500 adetlik sokete ulaşmış durumdayız"

Türkiye'de toplam elektrikli şarj istasyonlarında 4 bin 500 adetlik soket bulunduğunu aktaran Bayram, "Bir şarj istasyonun birden fazla soket olabiliyor. Aynı anda birden çok araca şarj sağlanabiliyor ancak araca giden güç bölünür. Şarj istasyonları sayısı giderek artıyor. Türkiye genelinde 2 bin 600 civarında elektrikli şarj istasyonu bulunuyor. İstanbul'da yaklaşık 600 civarında şarj istasyonu bulunuyor. Ankara ve İzmir'de 300'er adet şarj istasyonu bulunuyor. Bursa'da yaklaşık 200 adet istasyon var. Antalya ve bölgesinde de yaklaşık 100 adet istasyon var diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Elektrikli şarj istasyonlarında yeterli teşvikin verilmediğini belirten Bayram, şarj istasyonlarının teşvik alanına girebilmesi durumunda sayılarının çok daha fazla artabileceğini söyledi. Bayram, elektrikli araç satışlarının artmasıyla birlikte şarj istasyonlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

"TOGG'un 2023 yılında banttan inmesiyle şarj istasyonlarımız hazır olacaktır"

Türkiye'de bulunan elektrikli otomobillere yetecek kadar şarj istasyonunun bulunduğunu dile getiren Bayram, "Neredeyse bir otomobile bir istasyon düşüyor. Otomobil sayısı arttıkça şarj istasyonu sayısının arttığını göreceğiz. Yerli otomobil TOGG'un 2023 yılında banttan inmesiyle şarj istasyonlarımız hazır olacaktır. Türkiye'nin enerji altyapısında bir sorun yok. Elektrikli otomobil sayımızı artırdığımız zaman, şarj istasyonlarının da beraberinde hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. TOGG'un kendi şarj istasyonu çözümü olacak" dedi.

"2030 yıllında Türkiye'de her 10 otomobilden 7'si elektrikli olacak"

Bayram, şarj istasyonlarının DC ve AC olarak ikiye ayrıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "DC dediğimiz hızlı şarj istasyonlarının maliyeti daha fazla. Şarj istasyonu maliyetleri kurulum yapan firmaların ürünlerinin özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. DC şarj istasyonları yatırımları, AC şarj istasyonlarının yaklaşık 9 katına ulaşabiliyor".

Bir elektrikli otomobilin şarj maliyetinin istasyona göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Bayram, "AC şarj istasyonlarında süre daha uzun oluyor. DC şarj istasyonlarında ise süre daha kısa oluyor. Şarj fiyatlamaları dakika bazlı oluyor. AC şarj istasyonunun fiyatı dakika bazlı olarak 1 lira ile 2,5 lira arasında değişiyor. DC şarj istasyonlarında ise dakikası 3,5 lira ile 7,5 lira arasında değişkenlik gösteriyor. DC şarj üniteleri 175 veya 200 kilowatta kadar enerji aktarabiliyor. Normal şarj ünitesinde bir aracın şarjını doldurmak 3 saat ile 6 saat arasında değişiyor. Hızlı şarj istasyonunda şarj edildiği zaman bir araç yaklaşık 55 dakikada şarj oluyor. Elektrikli otomobiller bizim geleceğimiz. Türkiye'de 7 bin adete ulaşan bir elektrikli araç pazarı var. Geçen yıl tüm Avrupa'da 1,5 milyon adete ulaşan elektrikli otomobil pazarı söz konusuydu. Önümüzde ciddi bir fırsat var. Türkiye'nin elektromobilite anlamında ilerleyebileceği zaman çok daha fazla. TOGG bu anlamda çok doğru bir stratejiyle çok doğru bir zamanda yola çıkacak. 2030 yıllına geldiğimizde Türkiye'de yola çıkan her 10 otomobilden 7'si elektrikli otomobil olacak" dedi.

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor
Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor
Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor
Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor
Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor

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Otomobil, Tragger, Türkiye, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor - Son Dakika
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