Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı için Eskişehir ve elektrik üretim tesislerinin yapımı için Konya ve Ankara'da bulunan taşınmazlar kamulaştırılacak. Ayrıca, kömür temini ve elektrik iletim hatları projesi kapsamında da kamulaştırma kararları alındı.

07.09.2024 10:48
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Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulması planlanan doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kulu GES ve Bil-2 GES elektrik üretim tesisinin yapılması amacıyla Konya'da ve Ankara'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Çayırhan Termik Santralinin ihtiyacı olan kömürün temini amacıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünün Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan 23405 numaralı maden ruhsat sahasında bulunan L sektöründeki kömürün üretilmesi kapsamında yürütülecek olan madencilik faaliyetlerine ait karo sahaları ile yer üstü tesislerine isabet eden bazı taşınmazların EÜAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Pelitözü TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında Bilecik'te bulunan bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika

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