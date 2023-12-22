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Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı - Son Dakika
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Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı

Türkiye'de kasım ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,5 azalarak 10 bin 403'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,6 artışla 2 bin 417 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 46,7 artış gösterdi.

Türkiye\'de Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı
22.12.2023 - 10:09,
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Türkiye'de kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 6,5 azalarak 10 bin 403'e gerilerken kapanan şirket sayısı yüzde 7,6 artışla 2 bin 417 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime kıyasla yüzde 6,5 azalışla 11 bin 124'ten 10 bin 403'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,6 artışla 2 bin 417'ye çıktı. Ekimde 2 bin 246 şirket kapanmıştı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 46,7 artış gösterdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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