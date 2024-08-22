Türkiye'de maden çeşitliliği yüksek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de maden çeşitliliği yüksek

Türkiye\'de maden çeşitliliği yüksek

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Pekdemir, Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından 7. sırada olduğunu belirtti. Pekdemir, madenlerin günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığını ve Türkiye'nin maden rezervlerinin az olmasına rağmen ticareti yapılan madenlerin büyük bir kısmının Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

22.08.2024 19:16
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Pekdemir, dünyada ticareti yapılan 90 madenden 70'inin Türkiye'de bulunduğunu, maden çeşitliliği açısından Türkiye'nin 7. sırada olduğunu söyledi.

Pekdemir, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen maden ve madencilik faaliyetleri bilgilendirme toplantısında, Türkiye ve Artvin'deki madencilik faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Günümüzde maden tüketiminin refah seviyesinin bir göstergesi olduğunu belirten Pekdemir, gelişmiş ülkelerin daha fazla maden kullandığını ifade etti.

Pekdemir, günlük hayatta ürünlerin yüzde 93'ünde madenlerin kullanıldığını, cep telefonu, otomobil, yenilenebilir enerji kaynakları gibi hayatın her alanında madenlere ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Türkiye'nin sanıldığı gibi zengin maden kaynaklarına sahip bir ülke olmadığını kaydeden Pekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki metalik madenlerin sadece binde 4'ü ülkemizde yer alıyor. Kömür madenlerinin yüzde 2'si, endüstriyel madenlerin ise yüzde 2,1'i ülkemizde yer alıyor. Ülkemizde maden rezervleri az olmasına rağmen maden çeşitliliği yüksek. Dünyada ticareti yapılan 90 madenden 70'i Türkiye'de bulunuyor. Maden çeşitliliği açısından Türkiye 7. sırada. Madenciliğin Türkiye ekonomisine katkısı, gayrisafi yurt içi hasıla payı yüzde 1,2. Türkiye'de 2023 yılında madenciliğin 307 milyar lira gayri safi milli hasılaya katkısı olmuştur. Türkiye 2023 yılında 837 milyon ton maden üretimi yaptı. Bunun yüzde 70'i çimento hammaddeleri. Yüzde 5,38'i metalik madenler, yüzde 9,94'ü enerji hammaddeleri, yüzde 2'si doğal taşlar olarak karşımıza çıkıyor."

Pekdemir, Türkiye'de en çok ihracatı yapılan madenin işlenmiş mermer olduğunu, bunu bakır, krom ve çinko cevherlerinin takip ettiğini belirterek, en fazla maden ihracatının 1,6 milyar dolarla Çin'e yapıldığını, bu ülkeyi Amerika, Bulgaristan, Hindistan ve İtalya'nın izlediğini söyledi.

Basında yer alan, Artvin'in yüzde 71'inin maden ruhsat alanı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Pekdemir, "Artvin'de tüm arama ve işletme ruhsatlarının Artvin ilinin yüzölçümüne oranı yüzde 22,02'dir. İşletme izinli ruhsat oranı ise 1,11'dir. Doğrudan kazı yapılan alan 10 binde 7'dir. Artvin'de 39 arama, 39 işletme, toplamda da 78 maden ruhsatı bulunuyor." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise toplantının, kamuoyunda sıkça tartışılan ve yer yer protestolara konu olan Artvin'deki madencilik faaliyetlerine ilişkin toplumu bilgilendirmek ve yapılması gerekenleri istişare etmek amacıyla düzenlendiğini aktardı.

Şeffaf, açık ve yüzü yüze siyaset anlayışını benimsediğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Ne karar alırsak, neyi niçin savunduğumuzu vatandaşla açıkça paylaşmamız gerekiyor. Sadece maden değil, diğer konularda da toplumsal bilinci artıracak çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Biz buradaki toplantıyı birilerini ikna etmek için yapmıyoruz. Madenciliği sevdirmek gibi de bir amacımız yok. Bu toplantının amacı gerçekleri ortaya koyup Artvin'in menfaatine olacak işlerde birlikteliği sağlamak."

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de maden çeşitliliği yüksek - Son Dakika

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