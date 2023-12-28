Türkiye\'de OSB\'si Olmayan İl Kalmadı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 7 organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğunu belirterek, "Şu anda ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı." dedi.

OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sanayi yatırımlarının her geçen yıl geliştiğine dikkati çekerek, bunun en somut göstergesinin OSB'ler olduğunu söyledi.

Son 4 yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla Türkiye'de 69 yeni OSB kurulduğunu belirten Kütükcü, şöyle devam etti:

"Bakan Kacır'ın imzasıyla daha bugün kurulan 7 OSB ile 39'u Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam OSB sayısı 399'a ulaştı. Şu anda ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Bu süreçte OSB'lerimiz, yatırımcılarımıza 7 bin yeni parsel daha tahsis etti. OSB'lerdeki fabrika sayımız 67 bini aştı. OSB'lerimiz 250 bin kişiye daha istihdam sağlayarak toplam 2 milyon 577 bin istihdam rakamına ulaştı. İhracat yapan OSB firmalarımız 10 binin üzerine çıktı. Bu firmalarımız tarafından gerçekleştirilen ihracat ise 64,5 milyar doları buldu. OSB'lerimiz Türkiye'nin büyümesine, istihdam ve ihracatın artmasına öncülük ediyor."

Devlet destekleriyle mesleki eğitimden teknolojiye, yenilenebilir enerjiden çevreye kadar pek çok alanda kapsamlı yatırımlar yaptıklarını anlatan Kütükcü, OSB'lerdeki meslek lisesi sayısının 86'ya, öğrenci sayısının da 61 binin üzerine çıktığını aktardı.

Kütükcü, OSB'ler içindeki 23 meslek yüksekokulu, 254 mesleki eğitim merkezinde de Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençleri yetiştirdiklerini ifade ederek, 24 teknokent, 713 AR-GE ve Tasarım Merkezi ile ülkenin AR-GE ve inovasyon kapasitesini geliştirdiklerinin altını çizdi.

Toplu GES yatırımı talebi

OSB'lerdeki yenilenebilir enerji santrallerinin kapasitesinin 3 bin 524 megavata eriştiğine dikkati çeken Kütükcü, bu kapasitenin 3 bin 100 megavatını güneş enerjisi, 328 megavatını biokütle, 80 megavatını jeotermal yatırımlarının ve 16 megavatını da rüzgar enerjisi santrallerinin oluşturduğunu söyledi.

Kütükcü, doğal gaz çevrim santralleri, kojenerasyon, atık baca gazı ve termik santrallerden oluşan fosil yakıt tesislerinin kapasitesinin de 3 bin 694 megavata ulaştığını, böylece OSB'lerde yenilenebilir enerji ve fosil yakıt enerji üretim santrallerinin kapasitesinin toplamda 7 bin 218 megavat olduğunu anlattı.

Cumhuriyet'in ilk yüzyılında yaptıkları bu yatırımları, yeni yüzyılda yeni yatırımlarla taçlandıracaklarını vurgulayan Kütükcü, şu taleplerde bulundu:

"OSB tüzel kişiliklerimizin, toplu GES yatırımları yapmalarının önünün açılmasını talep ediyoruz. İçinde depolama alanları da olacak bu modelin ilk örneğini Konya'da hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık. Ardından bu modelin, ülkemizdeki diğer OSB'lere de örnek olacağına ve yapılacak toplu GES yatırımlarının ülkemizin enerji yerlileştirme çalışmalarına büyük katkı sunacağına inanıyorum."

Yeni OSB kurulan iller

Kayseri'de Erciyes OSB, Nevşehir'de Nevşehir Avanos Kapadokya OSB, Samsun'da Terme Karma OSB, Aksaray'da Aksaray Gülağaç Gülpınar OSB ve Sarıyahşi OSB, Antalya'da Kaş Gıda İhtisas OSB ve Denizli'de Çivril OSB'nin tüzel kişilik kazanmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı OSB sayısı 360'a ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 39 tarıma dayalı ihtisas OSB (TDİOSB) ile Türkiye'deki toplam OSB sayısı da 399'a yükseldi.