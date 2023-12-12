 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'de şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde rekor kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde rekor kırıldı

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık Şirket Ortağı Özge İlhan, Türkiye'de bu yılın 11 ayında 486 şirketin satın alma veya birleşme işlemi gerçekleştiğini belirterek, "Gerçekten işlem adedi bazında rekor bir yıldı.

Türkiye\'de şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde rekor kırıldı
12.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 20:23
Abone Ol

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık Şirket Ortağı Özge İlhan, Türkiye'de bu yılın 11 ayında 486 şirketin satın alma veya birleşme işlemi gerçekleştiğini belirterek, "Gerçekten işlem adedi bazında rekor bir yıldı." dedi.

Özge İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ocak-kasım dönemini kapsayan şirket satın alma ve birleşme işlemlerine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Yılın hem dünyada hem de Türkiye'de yüksek enflasyon ve faiz gündemiyle geçtiğini dile getiren İlhan, bu nedenle satın alma ve birleşme işlemlerinin etkilendiğini söyledi.

İlhan, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ülkeyi yasa boğduğunu kaydederek, sonrasındaki seçimlerin ardından istikrar ortamının artmasıyla birleşme ve satın alma tarafında Türkiye'de işlem adedi bazında rekor bir yıl yaşandığını anlattı.

Dünya geneline bakıldığında işlemlerin yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre 3,2 trilyon dolar seviyesinden 2,4 trilyon dolara düştüğünü ifade eden İlhan, "Bir düşüş gerçekleşti yüksek enflasyon nedeniyle ve geçtiğimiz sene ilk 11 ayda yaklaşık 53 bin işlem gerçekleşmişken bu yıl 51 bin işlem gerçekleşmiş oldu. İşlem adedinde bir miktar azalma görüyoruz. Türkiye'de ise geçen sene aynı dönemde 205 işlem gerçekleşmişken, bu yıl toplam 486 işlem gerçekleştiğini görüyoruz. Yani gerçekten işlem adedi bazında rekor bir yıldı." diye konuştu.

"11 ayda 7,3 milyar dolarlık şirket birleşme ve satın alma işlemi olduğunu düşünüyoruz"

Özge İlhan, Türkiye'de ocak-kasım döneminde değeri açıklanan birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam hacminin 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakam, geçtiğimiz yılın altında bir işlem hacmini gösteriyor. Ancak değeri açıklanmayan işlemleri biz KPMG olarak tahmin ediyoruz ve bu sene bedeli yüksek olduğunu öngördüğümüz ve değeri açıklanmayan işlemler var. Bunları da dahil ettiğimizde aslında toplam işlem değerinin 7,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da geçtiğimiz yılın üzerinde bir işlem hacmine işaret ediyor ama bu bizim öngörülerimiz üzerine belirlediğimiz bir şey. Bu sene ilk 10 işlem dikkate alındığında mega işlem gerçekleşmedi. Nedir mega işlem? Değeri 1 milyar doların üzerinde olan işlemler için diyoruz. Geçtiğimiz sene Varlık Fonu'nun Türk Telekom hisselerini satın alması 1,65 milyar dolarlık işlemdi ve bu mega işlem olarak bizim karşımıza çıkmıştı."

İlhan, bu yılki en büyük işlemi Tofaş'ın Stellantis Otomotiv'in hisselerini satın alması olarak gösterirken ancak bu satın almanın işlem bedelinin 1 milyar doların altında olduğunu söyledi. İlk 10 işlemde 2 sektörün öne çıktığını dile getiren İlhan, bunların "endüstriyel üretim ve otomotiv" ile "enerji" olduğunu bildirdi.

Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımlar

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık şirketinin raporuna göre, endüstriyel üretim ve otomotiv sektöründeki diğer büyük işlemlere bakıldığında, İngiltere kökenli Volex'in Murat Kablo'nun hisselerinin tamamını 195,8 milyon dolara satın alması dikkati çekerken, ABD merkezli Univar Solutions'ın Kale Kimya'nın hisselerinin tamamına 143,6 milyon dolar ödemesi Türkiye'ye olan stratejik yatırımcı iştahının devamlılığı gösterdi.

Bu yıl enerji sektöründe önemli satın alma ve birleşmeler gerçekleşirken, Tataristan merkezli PJSC Tatneft, Doğan Holding'e ait Aytemiz'in yüzde 100 hissesini 336 milyon dolar karşılığında satın aldı. Diğer bir önemli işlem ise Vitol Group iştiraki Petrol Ofisi'nin BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere yaptığı hisse alımı oldu.

Bu iki işleme ek olarak Alpet, hisselerinin tamamını açıklanmayan bir bedelle Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren Zeren Grup'a sattı.

İş Bankası'ndan yenilenebilir enerji alanında önemli bir satın alma eylül ayında gerçekleşti. Banka, 130,9 milyon dolar bedelle Greeneco Enerji Elektrik Üretim'in yüzde 50 hissesini satın alarak yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Gelecek yıllarda enerji sektöründe fosil yakıtlardan yeşil enerjiye dönüşümün hızlanması ve bu alanda gerçekleşecek satın alma ve birleşmelerin ön plana çıkması öngörülüyor.

İşlem adedi bazında teknoloji, medya, telekomünikasyon (TMT) sektörü 228 işlemle ilk sırada yer alırken, onu 58 ile endüstriyel üretim ve otomotiv sektörü izledi.

ABD ve Birleşik Krallık, 11 ayda Türkiye'ye en çok yatırım yapan iki ülke oldu

ABD ve Birleşik Krallık, ocak-kasım döneminde Türkiye'ye en çok yatırım yapan iki ülke oldu. ABD 18, Birleşik Krallık 15 ve Almanya 10 işlem adediyle yabancı yatırımlarda öne çıkan ilk 3 ülke olarak sıralandı.

Bu 3 ülkeyi 6 işlemle Birleşik Arap Emirlikleri, 4 işlemle İspanya takip etti. Açıklanan işlem büyüklükleri dikkate alındığında ABD başı çekerken, onu Tataristan, Birleşik Krallık, Umman, Güney Kore ve Almanya izledi.

ABD'nin işlem hacmi bazında 419 milyon dolar işlem bedeliyle ilk sırada yer almasında, Artmin Madencilik hisselerinin yüzde 40'ının 270 milyon dolara SSR Mining tarafından satın alınması etkili oldu.

Satın alma ve birleşme işlemleri içinde yabancı yatırımcılar 94 işlemle 1,2 milyar dolar pay aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde rekor kırıldı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:38:16. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde rekor kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement