Türkiye'de yeni petrol rezervi bulundu, değeri 4 milyar dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de yeni petrol rezervi bulundu, değeri 4 milyar dolar

Türkiye\'de yeni petrol rezervi bulundu, değeri 4 milyar dolar
30.07.2025 11:27
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bayraktar ayrıca Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu belirti.

Bakan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bayraktar, Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

8 MİLYON HANENİN DOĞALGAZ İHTİYACI KARŞILANACAK

Bayraktar, gelecek yıl, Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu. Bayraktar, 2 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan'dan gelecek doğal gazın, Kilis üzerinden Halep'e ihracatının başlayacağını bildirdi. Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzer üretim platformunun 2027 Aralık'ta Uzak Doğu'dan Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİ ARANIYOR

Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız. Karalarında ve denizlerde sondaj yapacağız dedik. Bu stratejinin neticelerini almaya başladık. Gabar'daki keşif böyle. Keşifler yapıldı ve üretime geçti. Türkiye'den ham konvansiyonel dediğimiz üretimle özellikle kayaların içerisinde sıkışmış, kaya gazı olarak bilinen doğalgaz ve petrolün üretimiyle bir strateji ortaya koymuştuk. Diyarbakır'daki 4 sahada burada ABD'li şirketlerle ki bu alanda ABD en büyük üretici. Bu teknolojiyi en iyi uygulayan. Bugün ABD'yi bir numara yapan teknoloji bu. İşin içinde kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğalgazı alabilmek var. 4 sahada Bismil'in kuzeyinde sahada yaklaşık 600 kilometre karelik bir alan. 24 tane dikey ve yatay sondaj yapacağız. Bu sene içerisinde dikey sondaj ve çatlatma işlemini yapacağız, planlamamız önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyu ile sahayı keşfetmek ve buradan üretime geçebilmek."

Türkiye'de yeni petrol rezervi bulundu, değeri 4 milyar dolar

BU YIL SONUNDA SONDAJ KARARI OLUŞTURULACAK

Somali'de sondaj planı tarihini veren Bayraktar şöyle devam etti: "Biz Somali'deki denizdeki üç sahanın MR'ını çektik. Faaliyetlerimiz bitti Oruç Reis Gemimiz Türkiye'ye gelmiş durumda. Şu anda MR'da aldığımıız görüntüleri değerlendiriyoruz. Bu yılın sonuna doğru, aralık gibi çalışmaları nihayete erdireceğiz ve ondan sonra sondaj kararını oluşturacağız. Bunu yıl sonuna doğru nihayetlendirmiş olacağız. Suriye'de şu anda 3-4 saatlik bir elektrikten bahsediyoruz. Bu elektriğin insanlara daha uzun süreli verilebilmesi için yaptığımız faaliyetler buna dönük. Bizim Suriye'de devam eden elektrik ihracatımız var. Biz burada ilk etapta 280 megawatt civarında mevcut hatlar üzerinden bunu artırmayı hedefliyoruz."

2 AĞUSTOS'TA SURİYE'YE DOĞALGAZ İHRACATI BAŞLAYACAK

Suriye'ye doğalgaz ihracatı yapılacağını belirten Bayraktar: "Doğalgazla ilgili biz aynı zamanda Kilis'ten Halep'e doğalgaz ihracatıyla ilgili süreçleri mayıs ayında tamamlandığımız bağlantı hızlı bir çalışma oldu. MSB o bölgede mayınları temizledi. Kısa süre içerisinde bu bağlantıyı yaptık. İnşallah 2 Ağustos'ta biz Azerbaycan'dan gelecek gazı Kilis üzerinden Halep'e ihraç ediyor olacağız. Suriye'ye doğalgaz vereceğiz." ifadelerinde bulundu.

Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de yeni petrol rezervi bulundu, değeri 4 milyar dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taylan Özgür:
    rahmetlik dedemde son zamanlarında hep gaz çıkarırdı gidiyosun teyyo emmi 9 2 Yanıtla
  • fatih Bayındır:
    Denizler petrol olsa basimizdakler yuzundn bu ulkeye birsey dusmez 7 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    En fazla gelir getiren kuyular vatandaşın cepleri. Çıkarmayın lütfen, her keşif yaptığınızda zam yapılıyor benzine doğalgaza. 0 0 Yanıtla
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