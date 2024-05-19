Türkiye'deki Bal Ormanları Arıcılığa Destek Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'deki Bal Ormanları Arıcılığa Destek Oluyor

Türkiye\'deki Bal Ormanları Arıcılığa Destek Oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan bal ormanları, arıcılık faaliyetlerini destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bal ormanları, bitki örtüsünü zenginleştirerek toprakları erozyona karşı korurken, bal üretim miktarı ve kalitesini artırmayı hedefliyor. Bal ormanı eylem planları çerçevesinde her yıl yeni ormanlar kurulurken, Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer alıyor.

19.05.2024 11:05
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) kurulan ve geçen yıl sonu itibarıyla sayısı 794'e ulaşan bal ormanlarıyla arıcılık faaliyetleri desteklenirken, bu alanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

AA muhabirinin OGM'den edindiği bilgiye göre, bal ormanları, ekolojik olarak sunduğu katkının yanında kurulduğu bölgedeki bitki örtüsünü zenginleştirerek toprakları erozyona karşı korurken, arıcılık faaliyetlerinin artmasında da önem arz ediyor.

Bu kapsamda, OGM tarafından 2013-2017 ile 2018-2023 yıllarını kapsayan iki "Bal Ormanı Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya alındı. Bu ormanlar aracılığıyla bal üretim miktarı ve kalitesi bakımından dünyada üst seviyelere çıkılması planlanırken, bal ormanlarının sayısının artışına bağlı olarak verimsiz orman alanlarının verimli hale getirilmesi, ormanlık alanların ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarının artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve orman köylüsüne istihdam ve ek gelir imkanı yaratılması da hedefleniyor.

Bu yıl bal ormanları sayısının 850'ye çıkarılması planlanıyor

Bal ormanı eylem planları kapsamında, her yıl bölge müdürlüklerince ikişer adet bal ormanı kuruluşu planlanarak, yılda 56 bal ormanı oluşturulması hedeflendi. Bal ormanı sayısı, 2023 sonu itibarıyla 794'e ulaşırken, bu yıl sayının 850'ye çıkarılması amaçlanıyor.

Ülkenin dört bir yanında bal ormanları kurulurken, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Hatay ve Trabzon bal ormanları bulunan illerin başında geliyor.

Arıcılığın desteklenmesi amacıyla ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon alanları ve diğer ormanlık alanlarda ekolojiye uygun ballı bitkilerin ekimi veya dikimi yoluyla oluşturulan bal ormanları, ayrıca hiçbir müdahale yapılmadan doğal yayılış alanları içerisinde belirlenen ve arıcıların konaklamasına imkan sağlayan ormanlık alanlardan da oluşturuluyor.

Bal üretiminde dünyada ikinci sırada

Geçen yıl sonu itibarıyla 95 bin 459 hektar ormanlık alanda kurulan 794 bal ormanıyla yaklaşık 1 milyon kovana ev sahipliği yapılabilecek imkan oluşturularak ülke ekonomisine de dolaylı katkı sağlanıyor.

2010'da 81 bin ton olan bal üretimi, geçen yıl itibarıyla 114 bin 886 tona ulaşırken, arıcılığa verilen destekler ve bal ormanlarının kurulmasıyla Türkiye bal üretiminde dünyada Çin'in ardından ikinci sırada yer almayı sürdürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki Bal Ormanları Arıcılığa Destek Oluyor - Son Dakika

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