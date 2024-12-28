Türkiye\'den 100 Ülkeye Ekonomik Anlaşma

Ekonomi

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, 2024 yılında Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 100 ülkeyle ticari ve ekonomik anlaşmalar yapıldığını açıkladı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), 2024 yılına dair faaliyetlerini değerlendirdi. Genel Sekreter Koray Eken tarafından yapılan yazılı açıklamada, SANKON'un Türkiye'nin uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla önemli projelere imza attığı vurgulandı.

Koray Eken, "2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimizin destekleri ve dünya devletleri Ankara Büyükelçilikleri ile yapılan iş birlikleri sayesinde, Türkiye ile dünya ekonomisi arasında büyük katkılar sağladık" dedi.

100 ülkeyle anlaşmalar yapıldı

Arap, Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra Ankara Büyükelçilikleri aracılığıyla toplamda 100 ülkeyle ekonomik ve ticari anlaşmalar gerçekleştirdiklerini belirten Eken, bu iş birliklerinin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini ifade etti.

SANKON'un Arap Birliği, Afrika Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi küresel güçlerle güçlü iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Eken, Türkiye'nin uluslararası alandaki ekonomik ağırlığının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edileceğini söyledi.

81 İl ve 193 ülkede faaliyet

SANKON'un, Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu liderliğinde Türkiye'nin 81 ilinde ve Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkede faaliyet gösteren bir kuruluş haline geldiğini ifade eden Eken, bu başarının devamı için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Yeni yıl mesajı

Açıklamasını yeni yıl dilekleriyle sonlandıran Eken, "SANKON Yönetim Kurulu olarak halkımızın yeni yılını kutluyor, 2025 yılının sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz" dedi. - İSTANBUL