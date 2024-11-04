Türkiye'den 85 Bin Ton Tütün Hasadı Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'den 85 Bin Ton Tütün Hasadı Hedefi

Türkiye'de 52 bin üretici, 85 bin ton tütün elde etmeyi ve 60 bin tonunu ihraç etmeyi hedefliyor.

04.11.2024 12:50
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Türkiye'de 26 ilde 52 bin üreticinin ekimini yaptığı tütünden 85 bin ton ürün elde edilmesi ve bunun 60 bin tonunun yurt dışına gönderilmesi hedefleniyor.

Önemli tütün üretim merkezlerinden olan Muş ve diğer illerde hasadı tamamlayan üreticiler, tarlada tek tek kopardıkları tütün yapraklarını ipe dizerek kurdukları düzeneklerde kurumaya bıraktı.

Kuruyan ve işlenmeye hazır hale gelen tütün yapraklarının, üreticiler tarafından sözleşme imzalanan firmalara gönderilmesine başlandı.

Bu yıl 26 ilde ekim yapan 52 bin üreticinin yaklaşık 85 bin ton tütün elde etmesi ve bu üretimle ekonomiye 20 milyar lira girdinin sağlanması bekleniyor.

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, AA muhabirine, ülke genelinde verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

Birçok ilde tütün alımlarının başladığını ifade eden Solgun, şöyle konuştu:

"Bu yıl kaliteli ürün elde ettik. Şu an Hatay ve Adıyaman'da alımlarımız başladı. Ege ve Karadeniz bölgelerinde üreticilerimiz satış hazırlığına geçti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hasat bitti. İlerleyen günlerde inşallah Türkiye'nin tüm illerinde tütün alımlarımız başlayacak. Tarım ürünleri arasında kazançlı bir yıl geçirdik. Tütün fiyatları arttı. İnşallah üreticinin de tütün alan şirketlerimizin de yüzü gülecek. Çünkü hastalıksız ve sağlıklı bir ürün elde edildi. Bu yıl ülkemizin 26 il ve 112 ilçesinde 52 bin tütün üreticisiyle sözleşme yapıldı. Sözleşme yapılan ürünlerin alımı başladı. Bu yıl yaklaşık 85 bin ton tütününün 60 bin tonunu ihraç edeceğiz."

Bu yıl sözleşme yaptıkları üreticilerden bekledikleri 85 bin ton tütün hasadıyla ekonomiye 20 milyar lira gelir sağlanacağını vurgulayan Solgun, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl yeni şirketlerle daha fazla üretim yapacağız. Daha fazla üretim yapabilmek için 3 firma daha ülkemize kazandırdık. İlimizde bu yıl ayrıca deneme ürünlerin ekimini yaptık. Üreticilerimizi, daha verimli ürünlere yönlendiriyoruz. Ülkemizde yetişmeyecek tütün çeşidi yok. Kaliteli tütünler ülkemizde yetişiyor. Oryantal tütünde dünya lideriyiz. Amerika'nın Virginia tütünü, Batman, Adıyaman ve Mardin'de üretilmekte. Yeni çeşitlerle daha fazla üretim ve kazanç elde etmek için çaba gösteriyoruz."

"Ailemizin geçimini tütünle sağlıyoruz"

Ürününü hasat eden Ramazan Öğüt ise ailesiyle yıllardır tütün ekimi yaptıklarını belirtti.

Tütünün çok zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Öğüt, "İşimizden memnunuz. Ailemizin geçimini tütünle sağlıyoruz. Tütünü hasat ettikten sonra tek tek getirip bağlıyoruz. Kurutmak için iplere bağladığımız tütünleri çatıya asıyoruz. Ayrıca her yağmur yağdığında nemlenmesini önlemek için yerlerini değiştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 85 Bin Ton Tütün Hasadı Hedefi - Son Dakika

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