Türkiye’den Malezya’ya İlk Korvet İhracatı

Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik gücü STM tarafından, Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen üç adet korvetin blok kızağa koyma töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. STM, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 programı kapsamında inşa edeceği üç korvetin çalışmalarına 2024 yılında başladı. STM ana yükleniciliğinde başlayan projede, Aralık ayında gerçekleştirilen sac kesim töreninin ardından, korvetlerin bloklarının kızağa alınma töreni de, İstanbul Denizcilik A.Ş. Tersanesi'nde 8 Nisan'da gerçekleştirildi.

Törene, Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Datuk Lokman Hakim bin Ali, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral (ADM) Datuk Zulhelmy bin Ithnain ve STM Deniz Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal katıldı.

Türkiye'nin Asya Pasifik'e ilk korvet ihracatı

Törende konuşan Soydal, STM'nin askeri denizcilik alanında Türkiye'nin lider mühendislik şirketi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dost ve kardeş ülkelerle savunma alanındaki iş birliğimizi güçlendirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-II Projesi kapsamında inşasına başladığımız üç korvet için düzenlediğimiz kızağa koyma töreni, Türkiye ve Malezya arasındaki derin dostluğun ve iş birliğinin somut bir göstergesidir. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatı özelliği de taşıyan bu korvetler, Malezya Kraliyet Donanması'nın deniz savunmasında çeşitli görevleri etkin şekilde yerine getirmesini sağlayacak. Uluslararası sularda etkinliğini başarıyla kanıtlamış olan ADA Sınıfı tasarımına dayalı olarak üç korveti 2027 yılının sonuna kadar teslim edeceğiz."

STM LMS Batch-II gemi özellikleri

Türk Deniz Kuvvetleri ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde geliştirilen MİLGEM projesi ile dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülke konumuna gelen Türkiye, bugün SSB'nin ihracat vizyonu ile Türkiye ekonomisine katkı sunarken, dost-kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini de geliştiriyor. Bu çerçevede, Türkiye ve Malezya arasında 'Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni ve Malezya Kraliyet Donanması için tedarik edilecek 'Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni 10 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirildi. Gemilerin sac kesim töreni ise 4 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da yapıldı.

STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması'nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş üç korvet, Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi kapsamında Türkiye'de inşa ediliyor. STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici oldu. STM, gemi tasarımı, proje yönetimi, inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ELD dokümanlarının hazırlanmasını üstlenecek.

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk savunma sanayii şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde, ASELSAN tarafından geliştirilen, 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, CENK 3D Arama Radarı, ARES 2D Su Üstü Radar ED sistemi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Chaff Aldatma Sistemi, Dost-Düşman Tanıma Sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler; ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak. 99,56 metre boya, 2500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.

Geminin özellikleri ise şu şekilde:

"Toplam Uzunluk: 99.56 m

Maks. Genişlik: 14.42 m

Su Çekimi: 3.94 m

Deplasman: ~2500 ton

Hız ve dayanıklılık

Maks. Hız: +26 knot

Seyir Hızı: 14 knot

Menzil: 14 knot'ta +4000 nm

Personel ve dayanıklılık

Personel: 111

Dayanıklılık: 14 gün

Silahlar

1 x 76 mm Ana Top

2 x 4 SSM

1 x 30 mm İkincil Top

2 x 2 SAM

2 x Dekoy Fırlatıcı Sistemi (DLS)

Gemi sistemi ve ekipman yapılandırması

Ana Tahrik/ Güç Üretimi

4 x Dizel Motor (CODAD Tahrik Sistemi)

2 x Devir Düşürücü Dişli

2 x Şaft

2 x CPP Pervane

4 x Dizel Jeneratör

Yalpa Sönümlendirme Sistemi

Sensörler

Savaş Yönetim Sistemi (CMS)

3D Gözetleme Radarı

IFF Sistemi (3D radar ile entegre)

1 x Atış Kontrol Radarı

Atış Kontrol Sistemi

2 x Hedef Belirleme Görüşü (TDS)

C-ESM Sistemi

Taktik Veri Link Sistemi (LINK-Y)". - ANKARA