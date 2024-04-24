Türkiye Dünyanın Dördüncü Büyük Meyve Üreticisi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Dünyanın Dördüncü Büyük Meyve Üreticisi

Türkiye Dünyanın Dördüncü Büyük Meyve Üreticisi

Teknoloji platformu GeeksforGeeks'in Mart 2024 raporuna göre Türkiye, yıllık 25 milyon ton üretimle dünyanın dördüncü büyük meyve üreticisi konumunda yer alıyor. Çin, yıllık 253,9 milyon ton üretimle en fazla meyve üreten ülke olarak zirvede bulunuyor. Türkiye'de kiraz, kayısı ve incir gibi meyveler öne çıkarken, Mersin ve Antalya gibi Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetiştiriliyor. Diğer ülkeler arasında Meksika, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya ve Filipinler yer alıyor.

24.04.2024 11:23
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Türkiye yıllık 25 milyon tonluk üretimiyle dünyada dördüncü ülke konumunda yer aldı.

Teknoloji platformu GeeksforGeeks'in Mart 2024 raporunda dünyanın en fazla meyve üreten ülkeleri listelendi. Türkiye yıllık 25 milyon ton üretimle dünyanın dördüncü büyük meyve üreticisi konumunda yer aldı. Dünyanın en fazla meyve üreten ülkesi Çin oldu. Çin, yıllık 253,9 milyon ton üretimle zirvede bulunuyor. İkinci sırada yıllık 107,9 milyon ton üretimle Hindistan gelirken, yıllık 39,8 milyon ton üretimle Brezilya üçüncü sıraya yerleşti. Sıralamada Türkiye yıllık 25 milyon tonluk üretimiyle dördüncü ülke konumunda yer aldı. Raporda Türkiye'de Anadolu ve Ege kıyılarına yakın bölgelerde yetiştirilen kiraz, kayısı ve incir üretilen başlıca meyveler olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin çeşitli iklimi ve verimli toprakları, ülkede portakal ve diğer turunçgiller gibi çok çeşitli meyvelerin yetiştirilmesine yardımcı olmakta olup, Akdeniz iklimi olan Mersin ve Antalya'da yaygın olarak yetiştiriliyor.

Diğer ülkelere bakıldığında, Meksika 23,7 milyon ton, Endonezya 23,6 milyon ton, Amerika Birleşik Devletleri 22,6 milyon ton, İspanya 19 milyon ton, İtalya 17,2 milyon ton, Filipinler 16,7 milyon ton üretimle ilk 10'a girdi.

Rapora göre meyve üretimi büyük oranda yetiştirildiği bölgenin toprak tipi, iklimi ve sıcaklığına bağlı olarak değişiyor. Ayrıca, tarım teknolojisi ülkelerdeki meyve yetiştiriciliğinde önemli bir rol oynuyor. İlk 10'daki ülkeler verimli toprak, hava ve iklimin yanı sıra teknolojiyi de kullanarak narenciye, yemyeşil muz ve tatlı elma gibi çeşitli meyveler ürettiler.

Çin'de en çok üretilen meyveler turunçgiller, üzüm, elma ve muzdan oluştu. Ülkenin geniş toprakları ve subtropikal iklimi, meyve çeşitlerinin üretimine öncülük ediyor Yangtze Nehri boyunca uzanan verimli topraklar Çin'de meyve yetiştiriciliğinde önemli rol oynuyor.

Hindistan'da en çok yetiştirilen meyveler mango, muz, portakal ve üzüm olarak gerçekleşti. Özellikle Hindistan'da bulunan Alphanso ve Kesar iki tür mango, meyve pazarında küresel popülerliğe öncülük ediyor.

Brezilya'da bulunan egzotik meyvelerden bazıları Acai, Kaju Elması, Mor meyve ve Passion meyveleri olurken bazı yaygın meyveler Guava, papaya ve muz olarak öne çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Akdeniz, İspanya, Antalya, İtalya, Mersin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Dünyanın Dördüncü Büyük Meyve Üreticisi - Son Dakika

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