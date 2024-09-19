Türkiye, e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde 27. Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde 27. Sırada

Türkiye, BM e-Devlet Araştırması 2024'te 21 sıra yükselerek 27. sıraya yerleşti.

19.09.2024 13:53
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gerçekleştirilen "e-Devlet Araştırması 2024" sonuçlarına göre Türkiye, 193 ülke arasında e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde bir önceki döneme göre 21 sıra yükselerek 27. sıraya yerleşti.

???????AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, BM e-Devlet Araştırmaları, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (UN DESA) bünyesindeki Kamu İdaresi ve Yönetim Bölümü (DPADM) tarafından yürütülüyor. 2003'ten itibaren raporları yayımlanan ve 2008 yılı itibarıyla düzenli olarak her iki yılda bir gerçekleştirilen çalışma, 2010 yılı itibarıyla 193 ülkeyi kapsıyor.

Araştırma kapsamında hesaplanan e-Devlet Gelişmişlik Endeksi, BM üyesi ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeyini belirliyor. e-Devlet Gelişmişlik Endeksi Çevrim İçi Hizmet Endeksi, Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi ve Beşeri Sermaye Endeksi olarak isimlendirilen 3 alt endeksle hesaplanıyor.

Türkiye, "BM e-Devlet Araştırmaları 2024" sonuçlarına göre, 193 ülke arasında e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde bir önceki döneme göre 21 sıra yükselerek 27. sıraya yerleşti.

Araştırma kapsamında e-Devlet Gelişmişlik Endeksi ile birlikte ölçümlenen e-Katılım Endeksinde 22. sırada yerini aldı. Türkiye, 2024 e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında oldu.

Ülke geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de "Çok Yüksek e-Devlet Gelişmişlik Endeksine Sahip Ülkeler" arasında sayıldı.

Bu yıl e-Devlet Gelişmişlik Endeksi kapsamında ilk 10 ülke sırasıyla Danimarka, Estonya, Singapur, Güney Kore, İzlanda, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Avustralya, Finlandiya ve Hollanda oldu.

Türkiye, içinde bulunduğu üst orta gelir seviyesindeki 56 ülke arasında e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 2. sırada yer aldı. Bu sıralamada ilk 5 ülke, Kazakistan, Türkiye, Hırvatistan, Çin ve Sırbistan olarak kaydedildi.

Asya bölgesinde ise Türkiye, içinde olduğu 47 ülke arasında e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 9. sırada yer aldı. Bu kapsamda ilk 10 ülke sırasıyla Singapur, Kore Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Bahreyn, İsrail, Kazakistan, Türkiye ve Çin olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin, içinde olduğu Asya (Batı Asya alt bölgesi) ve dünya ortalaması puanları incelendiğinde tüm alt endeks bileşenlerinde bölge ve dünya ortalamasının üstünde ilk sıralarda olduğu görüldü.

2018'de ilk defa pilot olarak 40 şehir için ölçülen Yerel Çevrim İçi Hizmet Endeksi kapsamında 2024'te 193 ülkenin en kalabalık şehirleri için değerlendirme yapıldı.

Türkiye'den İstanbul için yapılan ölçümlemede 2020 yılı raporunda 12. 2022 yılı rapor döneminde 11. sırada yer alan İstanbul, bu yıl 7. sıraya yükseldi ve 42 şehir ile "Çok Yüksek LOSI" değerine sahip şehirler arasında yer aldı. Böylece İstanbul, Berlin, Seul, Singapur ve Londra gibi şehirleri geride bırakmış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde 27. Sırada - Son Dakika

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