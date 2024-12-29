Türkiye Enerji Politikasında Hedefler Belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Enerji Politikasında Hedefler Belirledi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında liderlik hedeflediğini ve gençlerin katkısının önemli olduğunu vurguladı.

29.12.2024 12:46
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarında uluslararası rekabette önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Doğal gazdan nükleere, yenilenebilir enerjiden hidrojen teknolojilerine kadar her alanda liderlik hedefliyoruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Üniversitesi'nde gençlerle buluşan Bayraktar, öğrencilerin enerji gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, gençlerin gelişmiş ülkeler tarafından dayatılan uluslararası iklim düzenlemeleri ve politikalarının arkasındaki ekonomik ve stratejik gerçekleri iyi okumaları gerektiğini ifade ederek, gençlerden enerji ve çevre konularını Türkiye'nin geleceği için stratejik düşünce ve çözüm fırsatları içeren bir alan olarak ele almalarını istedi.

Nükleer enerjinin, enerji arz güvenliği ve karbon emisyonlarının azaltılması açısından vazgeçilmez bir kaynak olduğunun altını çizen Bayraktar, kesintisiz ve sıfır emisyonlu enerji kaynağı olan nükleer enerjinin Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak en büyük projelerden olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin komşuları Ermenistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'da aktif nükleer santraller bulunduğuna ve dünya genelinde 15 ülkede toplam 63 nükleer reaktörün inşa halinde olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Güvenlik endişelerini anlıyorum ancak nükleer projeler, uluslararası en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak yürütülüyor. Ayrıca, etrafımızda zaten birçok nükleer santral var. Onlara sahip olmamak bizi daha güvende yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerji güvenliği, ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliğin bir arada düşünülmesi gerektiğini, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gaz keşifleri ve nükleer projeleriyle bu dengeyi sağlama yolunda ilerlediğini aktardı.

Türkiye'deki tüm konutların elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisinden karşılayacak kapasiteye ulaşıldığını belirten Bayraktar, her yıl 7-8 bin megavat yenilenebilir enerji kapasitesini devreye almayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu alanda liderliğe oynadığını vurguladı.

Bayraktar, güneş enerjisi yatırımlarının çatı uygulamaları gibi yerinde üretim ve tüketim projelerinin hayata geçirilmesi için ekonomik fizibilitenin sağlanması ve yatırım geri dönüş sürelerinin iyileştirilmesi noktasında da çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Karadeniz'de doğal gaz ve Gabar'da petrol keşiflerinin Türkiye'nin enerji tarihinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Bayraktar, "Karadeniz gazı, bugün 3 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor. Gabar'da ise 70 bin varil petrol üretiyoruz. Hedef günlük 100 bin varil. Bu keşifler, enerji bağımsızlığı yolunda attığımız dev adımlardır. 3 bini aşkın kişinin çalıştığı Gabar sadece bir enerji sahası değil, aynı zamanda bir umut ve değişim hikayesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kömürden yenilenebilir enerjiye geçiş aşamalı olacak

Bayraktar, Türkiye'nin, kullandığı üç birim enerjinin birini kömürden sağladığını ve enerji arz güvenliği ile maliyet açısından önemli olduğunu kaydederek, Türkiye'nin kömürden çıkışının sosyal ve ekonomik etkilerini göz önünde bulundurduklarını, kömürden yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin aşamalı gerçekleşeceğini ifade etti.

Dünyanın karbon emisyonlarını azaltma hedefleri ile kalkınma ihtiyaçları arasındaki dengesizliğe dikkati çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Gelişmiş ülkeler tarih boyunca atmosfere sera gazı salarak ekonomik büyümelerini sağladılar. Şimdi ise gelişmekte olan ülkelere, kalkınmalarını fosil yakıtlar olmadan gerçekleştirmeleri gerektiğini söylüyorlar. Bu adil değil. Türkiye'nin karbon nötr bir ekonomi hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Bu, köklü bir dönüşüm gerektiriyor. Ancak bunu yaparken ekonomik büyümemizi ve sosyal kalkınmamızı da sürdürmek zorundayız."

Bayraktar, Türkiye'nin, Somali, Nijer, Lübnan, Latin Amerika, Orta Asya ve Orta Doğu'da petrol, doğal gaz, altın ve madenlere yönelik arama faaliyetlerinin artarak sürdüğünü, bu uluslararası yatırımların Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve ekonomik büyüme hedefleri açısından hayati öneme sahip olduğunu anlattı.

Türkiye'nin enerji politikalarında uluslararası rekabette önemli bir noktaya geldiğini belirten Bayraktar, "Doğal gazdan nükleere, yenilenebilir enerjiden hidrojen teknolojilerine kadar her alanda liderlik hedefliyoruz. Bu hedeflere gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bu alanlara yönelik ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Bayraktar, "Enerji sektörü, yeşil dönüşümle birlikte büyüyen bir alan. Hukuktan mühendisliğe kadar birçok disiplinde yetişmiş bireylere ihtiyacımız var. Enerji geleceği, gençlerin fikirleriyle şekillenecek. Sizleri sahada, projelerde, laboratuvarlarda görmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Enerji Politikasında Hedefler Belirledi - Son Dakika

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