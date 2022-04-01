Türkiye Finans'ın "Üretime Dönüş" buluşmalarının 6'ncısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye Finans Katılım Bankası ve ekonomi dergisi Fast Company iş birliği ile düzenlenen "Üretime Dönüş" buluşmalarının altıncısı gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilirlik Liderleri Üretime Dönüşü Konuşuyor" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Üst Yöneticisi (CEO) Ece Börü, ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir katıldı.

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına topyekün bir harekete ihtiyaç olduğunu belirterek, "Dünyamızda 1,1 derecelik bir ısı artışı oldu. Dünyanın kendi kendini yenileme hızı, bizim tüketim hızımızdan çok daha yavaş kalıyor. Dolayısıyla biz dünyayı daha hızlı tüketiyoruz. Bu durum böyle devam ederse önümüzdeki 50 yılda bir milyon türün yok olmasıyla ilgili bir durum var. Sadece bakanlıklar, kamu değil, STK'lar, üniversiteler, özel sektör iş birliğiyle gerçekten sürdürülebilir çevreye inanarak, konuyu içselleştirerek herkesin ucundan tutacağı çok fazla proje var." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilirlik için yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Işıkgece, şunları kaydetti:

"Su kısıtı olan bölgelerde mısır bitkisi üretimine damlama sulama dışında destek vermiyoruz. Çünkü mısır bugün hayvan yemi olarak üretildiğinde maalesef çok fazla su kullanan bir bitki. Biz su kısıtı olan bölgelerde özellikle tamamen kuraklığa toleranslı tohum çeşitleriyle ekim dikim yaptırarak verimliliği artırmaya aynı zamanda bölgede çok su tüketimi olan bitkilerin kullanımına imkan vermeyerek tarımdaki sulamayı son derece modern sistemlerle daha kontrol edilebilir halde yapmaya çalışıyoruz."

Işıkgece, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisinin tarım üretimde negatif etkisinin çok arttığını anımsatarak, "2050 dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun 105 milyon olduğu ortamda yüzde 60 daha fazla gıdaya, üretmeye ihtiyacımız yüzde 15 daha fazla da suya ihtiyacımız olacak. Bu kaynakları gelecek kuşaklara nasıl sürdürülebilir halde bırakabileceğimizi düşünüyor ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Katılım finans kuruluşlarının, dönüştürücü bir rol üstlenmeleri gerekiyor"

Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert ise sürdürülebilirliğin sağlanması için yeşil yatırımların yapılması gerektiğini belirterek, "Yeşil yatırımların yapılması için finansal sektörün desteği oldukça kritik. Türkiye Finans olarak bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşümün sağlanabilmesi için finansman maliyetlerinin önemine dikkati çeken Mert, "Bankacılık ve finans sektörüne düşen temelde iki ana ödev olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi bu yeşil dönüşümü destekleyecek uzun vadeli finansmanların sağlanması. İkincisi ise bankacılık sektörünün her zamanki danışmanlık rolünü üstlenerek reel sektörünün dönüşümüne de katkı sağlaması." dedi.

Mert, katılım finansman kuruluşlarının kendilerini sürdürülebilir kılmasının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Katılım finans kuruluşlarının, sektörü destekleyebilmeleri ve reel sektör tarafında da dönüştürücü bir rol üstlenmeleri gerekiyor. Katılım finans, özü gereği tamamen üretime yönelik, bir ürün ve bu ürünün finansmanının sağlanması üzerine kurulu bir kurgu. Katılım finans kuruluşları tamamen ticaretin merkezinde yer yer alıyorlar. Bir ürün var, bu ürünü biz satın alıyoruz ve bir başkasına belirli bir karla satıyoruz. Dolayısıyla bizim var olabilmemiz için, bizim işlem yapabilmemiz için mutlaka üretim olması lazım. Üretimin de sürdürülebilir kılınabilmesi için mutlaka reel sektöre destek vermemiz lazım."

Türkiye Finans olarak yenilenebilir enerjinin her zaman gündemlerinde olduğunu aktaran Ahmet??????? Mert, "Yenilenebilir enerji konusunda güneş enerjisine bakıldığında Türkiye'deki finansman tarafındaki pazar payımızın üç katı kadar finansman sağlamış durumdayız. Bu odağımız geçmişte de vardı. Bundan sonra da devam edecek." şeklinde konuştu.

Mert, dijitalleşme tarafında hem müşteri hem şirket içerisinde çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Sürdürülebilirliğe çok ciddi katkı sağlayan hem çevresel, hem kapsayıcılık anlamında getiriler elde ediyoruz. Yine önümüzdeki dönemde de yapacağımız stratejik sürdürülebilirlik planları ile alacağımız aksiyonlarla birlikte burada yine öncü bir katılım finans kuruluşu olarak rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.