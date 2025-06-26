Türkiye, Hidroelektrik Kapasitesinde Avrupa Lideri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye, Hidroelektrik Kapasitesinde Avrupa Lideri

26.06.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 241 MW'lık ek kapasiteyle Avrupa'da hidroelektrik üretiminde lider konumda.

Türkiye geçen yıl hidroelektrik kapasitesine 241 megavat ekleyerek Avrupa'da en yüksek kapasite artışını sağlayan ülke oldu.

AA muhabirinin, Uluslararası Hidroelektrik Derneğinin (IHA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünya genelinde hidroelektrik santraller, yalnızca temiz enerji üretimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek verimlilikleri ve uzun ömürleriyle öne çıkıyor.

Küresel düzeyde hidroelektrik, yenilenebilir kaynaklar arasında en büyük elektrik üretim kaynağı olmayı sürdürüyor. Toplam küresel elektrik üretiminin yüzde 14,3'ü hidroelektrikten sağlanırken, söz konusu kaynak 150'den fazla ülkede şebeke esnekliğine katkı sunuyor.

IHA'nın "2025 Dünya Hidroelektrik Görünümü" raporuna göre, 2024 itibarıyla dünya genelindeki kurulu hidroelektrik kapasitesi 1443 gigavata ulaştı. Bu artışın 24,6 gigavatlık kısmı yeni kapasiteyi temsil ederken, 16,2 gigavatı hidroelektrik santralleri, 8,4 gigavatı ise pompalı depolama santrallerinden oluştu.

Küresel ölçekte pompalı depolama projeleriyle 189 gigavatlık yeni kapasite devreye alındı.

Geçen yıl Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde hidroelektrikten 1804 teravatsaat elektrik üretildi. Bölgeye 15 gigavatlık yeni kapasite eklendi, bunun 8 gigavatı pompalı depolama sistemlerinden oluştu. Böylece toplam kurulu güç 577 gigavata, pompalı depolama kapasitesi ise 98 gigavata ulaştı.

Afrika'da hidroelektrikten elde edilen elektrik üretimi 167 teravatsaat olurken, bölgeye 4 bin 507 megavatlık yeni kapasite eklendi. Bu kapasitenin 349 megavatı pompalı depolama kaynaklı olurken, toplam kurulu güç 47 gigavata, pompalı depolama kapasitesi ise 3 bin 726 megavata yükseldi.

Avrupa'da ise aynı dönemde 680 teravatsaatlik hidroelektrik üretimi gerçekleşti. Bölgeye 544 megavat yeni kapasite eklendi, bunun 187 megavatı pompalı depolama sistemlerinden sağlandı. Toplam kurulu güç 263 gigavata ulaştı ve bunun 56 megavatını pompalı depolama sistemleri oluşturdu.

Türkiye, 2024'te 241 megavat yeni hidroelektrik kapasitesiyle bu kapsamda Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Avrupa'daki liderliğini geçen yıl da sürdüren Türkiye'yi, 160 megavatla Portekiz, 118 megavatla Avusturya, 63 megavatla Almanya ve 53 megavatla Norveç izledi.

Öte yandan, Avrupa'da en yüksek hidroelektrik kapasitesine sahip ülke 34 gigavatla Norveç olurken, Türkiye 33 gigavatla ikinci sırada yer aldı.

En fazla hidroelektrik kapasitesi Çin'de

Küresel ölçekte ise Çin, 421 gigavat kurulu güçle dünyanın en büyük hidroelektrik kapasitesine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Çin'i, 110 gigavatla Brezilya ve 102 gigavatla ABD takip ediyor.

Kanada, Rusya, Hindistan, Japonya, Norveç, Türkiye ve Vietnam ise bu üç ülkenin ardından sıralanıyor.

Geçen yıl dünya genelinde hidroelektrik santrallerinden 4 bin 578 teravatsaat elektrik üretildi. En yüksek üretim 725 teravatsaat ile Güney Amerika'da gerçekleşirken, bu rakam Avrupa'da 680 teravatsaat, Kuzey ve Orta Amerika'da 637 teravatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 600 megavatlık hidroelektrik projesinin inşası devam ediyor

Türkiye, enerji talebini yerli kaynaklardan karşılayarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda, hidroelektrik yatırımları ülkenin iklim hedefleriyle uyumlu şekilde yenilenebilir enerji payını artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Özellikle hidroelektrik, Türkiye'nin uzun vadeli enerji stratejisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Ülkede, yeni hidroelektrik projeleri ve mevcut tesislerin kapasite artırımı için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda sağlanan kapsamlı desteklerle çok sayıda yeni tesis devreye alınırken, halihazırda yaklaşık 600 megavatlık hidroelektrik projesinin inşası devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Hidroelektrik Kapasitesinde Avrupa Lideri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:48
Yeğenini diri diri böyle yaktı
Yeğenini diri diri böyle yaktı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:13:43. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Hidroelektrik Kapasitesinde Avrupa Lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.