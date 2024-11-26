Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçleniyor

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçleniyor

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua, Türkiye-Çin ticaret ilişkilerini güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezinde bir toplantı düzenledi.

26.11.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua, Türkiye-Çin ticaret ilişkilerini güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezinde bir toplantı düzenledi. İki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirme kararlılığı vurgulanan toplantıda, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türk şirketlerinin Çin pazarında daha aktif rol alması için çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezinde önemli bir toplantı yapıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasal ve kültürel ilişkilerin binlerce yıl öncesine dayandığını belirten Dr. Liu, Türkiye ile Çin arasındaki mevcut ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Dr. Liu, "Çin olarak Türkiye ile olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz." dedi. Ayrıca, iki ülke arasında ticari verileri katılımcı şirketlerle paylaşan Dr. Liu, Türk ve Çinli şirketler arasındaki işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Dr. Liu'ya ziyareti için teşekkür ederken, Türk şirketlerinin Çin ile olan ekonomik ve ticari ilişkileri artırmaya yönelik işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Cevahiroğlu, ayrıca yakın bir zamanda Türkiye-Çin İş Forumu'nu düzenlemeyi ve ardından Çin'e çok sayıda Türk şirketiyle bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Toplantıya, Ankara'daki çeşitli federasyonların temsilcileri de katıldı. Bu federasyonlar arasında Ankara Sağlık Turizmi, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Finans ve Yatırım Projeleri, Savunma Sanayi, Emlak ve Gayrimenkul, Enerji ve Madencilik, Ekonomi ve Kalkınma, Dış Ticaret ve İthalat- İhracat Federasyonları yer aldı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyelere çıktığı ifade edilerek, Türk şirketlerinin bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduğuna dikkat çekildi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay'da toplantıda iki ülke arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bay, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini vurgulayarak, Çinli ziyaretçilerin Türkiye'yi sağlık hizmetleri almak için tercih etmelerinin artırılmasına yönelik önerilerde bulundu.

Toplantı, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.