Türkiye ile Mali Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararı Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Mali Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararı Aldı

Türkiye ile Mali Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararı Aldı

Türkiye Cumhuriyeti ile Mali Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkiler, SANKON'un öncülüğünde güçlendiriliyor. Mali'nin Ticaret Müsteşarı Adama Mery Dıakıte, işbirliğini artırma kararlılıklarını vurgularken, SANKON Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise bu ilişkilerin derinleşeceğini belirtti. Toplantıda sağlık turizmi ve diğer işbirlikleri konusunda önemli görüşmeler yapıldı.

05.12.2024 10:39
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Türkiye Cumhuriyeti ile Mali Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, SANKON'un öncülüğünde güçlendiriliyor. Mali Cumhuriyeti'nin Ticaret Müsteşarı Adama Mery Dıakıte, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik kararlılıklarını vurgularken, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da bu ilişkilerin uzun vadede daha da derinleşeceğini belirtti.

Türkiye ile Mali arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'nde önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Mali Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Adama Mery Dıakıte katıldı.

Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Adama Mery Dıakıte, SANKON Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, SANKON'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini sundu. Dıakıte, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için SANKON ile işbirliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtti. Dıakıte, ayrıca Mali Cumhuriyeti olarak Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, toplantıya katılan Adama Mery Dıakıte'ye teşekkür ederek, Türkiye ile Mali arasındaki tarihsel ve kültürel bağların köklü olduğuna dikkat çekti. Cevahiroğlu, SANKON olarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliklerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ile Mali arasındaki ilişkilerin en üst seviyelere çıktığını belirten Cevahiroğlu, Türk şirketleri olarak bu girişimleri güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade etti.

Toplantıda Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay'da iki ülke arasında ki sağlık turizminin geliştirilmesi adına yaptıkları çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara Dış Ticaret Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Güneydoğu Sanayi ve Ticaret Federasyonu, İç Anadolu Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu ve Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu yetkilileri katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Mali Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararı Aldı - Son Dakika

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