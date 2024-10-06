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Ekonomi

Türkiye Innovation Week 2024 Başlıyor

TIW24, girişimciliği destekleyerek Türkiye'nin inovasyon ekosistemini güçlendirecek.

06.10.2024 11:16
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, "Türkiye'nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor. Türkiye Innovation Week, girişimciliğin gelişmesi için gençlerimize yol gösterirken, Türkiye'nin gelişmesine de katkı sunuyor." dedi.

Ticaret Bakanlığının desteği, TİM'in ev sahipliğiyle düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), bu yıl 10 Ekim'de 11. kez kapılarını açacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması "Out of the Box: Human, Culture, Model" olarak belirlendi.

TİM Başkan Vekili Karavelioğlu, TIW24'e nasıl hazırlandıklarını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için yıl boyunca yaptıklarını anlatmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Girişimci sayısının arttığı ülkelerde, teknolojinin daha hızlı geliştiğine ve işsizlik oranının daha hızlı gerilediğine dikkati çeken Karavelioğlu, bu etkinliklerde Türkiye'nin inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi için gençlere hangi olanakların sağlanması gerektiği ve gençlerin, inovasyon süreçlerine nasıl daha etkin bir şekilde dahil olabilecekleri sorularına yanıt bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu yıla özel olarak ise "Out of the Box" yani kutunun dışında düşünce biçiminin, gençlerin gözünden ne ifade ettiği sorusuna yanıt aradıklarını anlatan Karavelioğlu, "Bu düşünce biçimini yaygınlaştırmak ve daha fazla bireyin yenilikçi çözümler üretmesini sağlamak için hangi eğitimler, araçlar veya platformlar gerektiğine baktık. Amacımız, bireylerin, kültürlerin ve iş modellerinin yenilikçi fikirlerle dönüşümünü sağlamak, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak." diye konuştu.

"Girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor"

Kutlu Karavelioğlu, girişimci sayısının arttığı ülkelerde teknolojinin daha hızlı geliştiğine ve buna bağlı olarak işsizlik oranlarının daha hızlı gerilediğine işaret ederek, "Türkiye'nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor. Türkiye Innovation Week, girişimciliğin gelişmesi için gençlerimize yol gösterirken, Türkiye'nin gelişmesine de katkı sunuyor." dedi.

TIW24 içinde girişimcilik ile ilgili özel alanlar olduğu bilgisini veren Karavelioğlu, şöyle devam etti:

"Katılımcıların büyük bir bölümünü genç girişimcilerin oluşturduğu TIW'da girişimciler için odaklanmış InnovaZone alanı bulunuyor. Girişimciler, yatırımcılar ve sektörün değerli oyuncuları iki ayrı yan sahnenin de bulunduğu bu alanda bir araya geliyor. Katılımcılar, inovasyon sahnesinde, milyar dolarlık girişimlerin yanında farklı ölçekte girişimlerin hikayelerini dinleyecek, mentor bilgilendirmelerinden faydalanabilecek."

Etkinlikte mentor oturumları, yatırımcı görüşmeleri, fon ve destek bilgilendirmeleri gerçekleştirileceğini belirten Karavelioğlu,IW24'ün InnovaZone alanının aynı zamanda startupların kurumsal firmalar ve yatırımcılarla eşleştiği ve kontrat odaklı görüşmelerin gerçekleştiği S2C buluşmalarına da ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Karavelioğlu, bu alan sayesinde girişimcilik ekosistemindeki tüm aktörlerin birlikte büyümesini ve global ölçekte rekabet edebilecek projelerin ortaya çıkmasını hedeflediklerini aktardı.

"2 binden fazla girişimciye destek verildi"

Kutlu Karavelioğlu, TİM-TEB Girişim Evleri'nin kurulduğu 2015'ten beri Türkiye Innovation Week'e katıldığını ifade ederek, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin'de faaliyet gösteren girişim evlerinin hızlandırma ve büyüme aşamalarına yönelik özgün programları ile ekosisteme yön verdiğini vurguladı.

Bugüne kadar 2 binin üzerinde teknoloji odaklı girişimciye destek verildiğini dile getiren Karavelioğlu, "Kuruluşundan bu yana girişimcilerimiz kamu fonlarından 303 milyon lira, özel yatırım kuruluşlarından 851 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 154 milyon lira yatırım almayı başardı. Başarılı girişimcilerimize TIW24 kapsamında yer vereceğiz. Ayrıca girişimcilik ile ilgili çok sayıda panel ve B2B görüşmelerini de etkinlik kapsamında gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Karavelioğlu, Türkiye'nin en büyük açık inovasyon ekosistemlerinden biri olan İnovaTİM'in, 72 il ve 150 farklı üniversitede faaliyet göstererek gençlere inovasyon, yüksek katma değer, teknoloji, AR-GE ve girişimcilik alanlarında bilgi ve birikim aktardığını anlattı.

İnovaTİM ekosisteminde yaklaşık 3 bin öğrencinin yer aldığını belirten Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"İnovaTİM'li öğrenciler patent başvurusunda bulunabilecek, ihracat potansiyeli taşıyan veya uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek projeler ortaya koyuyor. Bu kapsamda 400'den fazla proje üreten öğrenciler 77 proje için prototip oluşturdu, bir proje bir milyon 400 bin dolar değerleme üzerinden, başka bir proje bir milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı, bir proje ise patent başvurusunda bulundu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Innovation Week 2024 Başlıyor - Son Dakika

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