Türkiye-Irak Ekonomik İşbirliği Toplantısı

Türkiye Irak Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara'da gerçekleşti

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri'nin katıldığı Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantı, Ankara'da gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Etir Davud Selman Al-Greyri ile Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantı'nda bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda Türkiye ile Irak arasında ikili ekonomik işbirlikleri ve ticari ilişkiler, şirket temsilcilerinin gelecek planları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin konular ele alındı.

Burada konuşan Bakan Bolat, Irak'la ekonomik ilişkilerin her zaman Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında olduğunu bildirdi.

Bolat, Irak'la ekonomik alanda tam entegrasyon için çalışan ve bunu hedef olarak belirleyen bir ülke olduklarını da ifade ederek, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticaret ilişkilerinin daha da gelişmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

"Irak'la karşılıklı ticaretimiz 17,5 buçuk milyar doları aştı"

Irak'ın, Türkiye'nin İslam dünyası içindeki en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Bolat, "2024 yılında karşılıklı ticaretimiz 17,5 buçuk milyar doları aşmıştır ve Irak Türkiye'nin ihracat açısından dördüncü en büyük ortağı konumundadır. Liderlerimiz Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sudani 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefini bizlere vaaz etmişlerdir. Biz de özel sektörlerimizle beraber bu hedefi gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin içinde yasal temelleri oluşturan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasıyla 'çifte vergilendirmenin önlenmesi' anlaşmasının çok önemli olduğunu düşündüklerini söyleyen Bolat, anlaşmanın yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizdi.

Irak'ın son yıllar içerisinde önemli bir istikrar, huzur, ekonomik kalkınma ve yeniden imar sürecine girdiğini belirten Bolat, Irak'ta huzur ve istikrar ortamı güçlendikçe ekonomik gelişme ve refahın da artacağını kaydetti.

"Türkiye Irak'ın batıya Avrupa'ya açılan kapısıdır"

Büyük Faw Limanı ve Kalkınma Yolu Projelerine değinen Bolat, "Büyük Faw Limanı ve Kalkınma Yolu Projesi Irak için gerçekten efsane büyük bir projedir. Biz de Türkiye olarak bunun bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ve projede ilerlemektedir. Bunu da görüyoruz. Böylece Türkiye'den Irak'a üç günlük mesafede Körfez'e ulaşmak mümkün hale gelecektir. Yine Körfez'den de Avrupa'ya bir hafta içinde 8-10 gün içinde ulaşmak mümkün hale gelecektir. Türkiye Irak'ın batıya Avrupa'ya açılan kapısıdır. Irak da Türkiye'nin Hicaz Yarımadası'na Körfez'e açılan kapısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Irak'ın tır sözleşmesini uygulamaya koymasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye ile Irak arasındaki tır sözleşmesine ilişkin de konuşan Bolat, "Irak'ın 1 Nisan itibariyle tır sözleşmesini uygulamaya koymasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu noktada işbirliğine açığız. Irak'ın transit geçişlerine izin vermesi Türk taşımacılarının Irak'ın her bölgesinde faaliyet göstermesi açısından büyük bir önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

İki ülke ticareti arasındaki sorunları Al-Greyri'ye ilettiğini ve bu sayede birçok sorunun ortadan kaldırdıklarını ifade eden Bolat, bu çerçevede para transferinde Irak Hükümetinin limiti 5 milyon avrodan 20 milyon avroya çıkarmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bolat, Irak'taki kamu ihalelerinde Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve ABD ürünlerinin yanında Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen ürünlerin de yer almasını ifade ettiklerini bildirdi.

Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri ise, iki ülke arasında Türkiye'nin ve Irak'ın ortak menfaatinin gözetilerek olumlu adımlar atıldığını söyledi. İki ülke arasında ticari anlaşmaların imzalandığını anımsatan Al-Greyri, bunların sevindirici haberler olduğunu ve böylece Türk ve Irak iş adamlarının yaşadığı sıkıntılarının giderileceğini ifade etti.