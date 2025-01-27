Türkiye-Iran Dış Ticaretinde 500 Milyon Dolar Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye-Iran Dış Ticaretinde 500 Milyon Dolar Artış

Türkiye-Iran Dış Ticaretinde 500 Milyon Dolar Artış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İran'a yaptığı dış ticaretin 500 milyon dolarlık bir artış kaydettiğini açıkladı. Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

27.01.2025 16:45  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz bizim rakamlarımıza göre yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetmiş oldu" dedi.

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Bakan Bolat ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın katılımıyla bakanlıkta gerçekleştirildi. Toplantının ardından konuşan Bakan Bolat, 6 hafta önce, Tahran'da 2 gün süren heyetler arası Karma Ekonomi Komisyonu'nun 29'uncu dönem toplantısının başarıyla tamamlandığını ve mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatarak, "Bu anlaşma ticaret, gümrük, tarım, yatırım, finans, ulaştırma, turizm sektörlerinde iş birliğinin artırılmasını, ticaretin artırılmasını kapsıyordu. Biliyorsunuz her iki ülkenin değerli cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 30 milyar dolara yükseltme konusunda bir vizyon ortaya koymuştu. Karma Ekonomi Komisyonu eş başkanları olan biz bakanlar ve kurmaylarımız da özel sektörlerimizle beraber bu hedefi gerçekleştirme konusunda azami gayret ve çalışma gösteriyoruz" diye konuştu.

'KAPI KÖY'ÜN TİCARET GEÇİŞİNE AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Türkiye-İran karşılıklı ticaretinin 2024 yılında önemli bir artış gösterdiğini belirten Bakan Bolat, "Bu anlamda Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz bizim rakamlarımıza göre yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetmiş oldu. Daha fazla artmasını diliyoruz. Diğer taraftan Türk yatırımcıların kardeş ülke İran'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları bulunmaktadır. Bu yatırımlar da İran'da üretim ve istihdam anlamında faydalı olmaktadır. Türkiye açısından da yatırımlar arttı. Ticaretin daha da arttığını, hızlandığını karşılıklı olarak görmekteyiz. Bu çerçevede turizm konusunda ülkemizde yılda 2,5 milyon civarında İranlı turisti ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İranlı turistleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ulaştırma alanında yine iki ülke bakanlıkları arasında ortak komiteler düzenli olarak toplanmakta ve karşılıklı meselelerini ele almaktadırlar. Biz Türkiye olarak Van'daki Kapı Köy Gümrük Kapımızı modernleştirerek, ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz. İran tarafından yapılacak bazı düzenlemelerle inşallah yakın zamanda o da başarılacaktır. Benzeri bir şekilde Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nin de inşaatını biz tamamladık. İran tarafından da açılış konusunda bir aksiyon bekliyoruz" dedi.

'ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI HUSUSUNDA MUTABIK KALDIK'

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ise ortak ekonomik komisyon toplantısının uzun bir aradan sonra yaklaşık bir ay önce Tahran'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu toplantının düzenlenmesinden kısa bir süre sonra tekrar Türkiye'de değerli mevkidaşımızla bir araya gelmek müteakip kaldığımız konuları ciddiyetle takip ettiğimizi gösteriyor. Bugün görüşmelerimizde bahsi geçen vizyona ulaşmak için bazı engellerin ortadan kaldırılması hususunda mutabık kaldık. Mutabakatlarımızın arasında Türk filosu ve İran filosunun taşımacılıktaki işlerinin kolaylaştırılması hususunda da mutabık kaldık. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere taşımacılık ve transit alanındaki iş birliğimizi geliştirmek, plan dahilinde. İşbirliklerimizi başta transit koridorları alanında geliştirerek hem iki ülkenin, hem de bölgenin barışına ve gelişmesine katkıda bulunacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Türkiye, Ekonomi, İran, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Iran Dış Ticaretinde 500 Milyon Dolar Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Iran Dış Ticaretinde 500 Milyon Dolar Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.