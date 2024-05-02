Türkiye, İsrail ile Ticaret İlişkilerini Durdurma Kararı Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, İsrail ile Ticaret İlişkilerini Durdurma Kararı Aldı

Türkiye, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve insani yardımları engellemesi üzerine, İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurma kararı aldı. Bu karar, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşaması olarak nitelendiriliyor. İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam ettiği için Türkiye, İsrail'e ihracatı kısıtlamıştır. İsrail Hükümeti Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır.

02.05.2024 23:37
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Türkiye, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve insani yardımları engellemesi üzerine, İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurma kararı aldı. Bu karar, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşaması olarak nitelendiriliyor.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi, İsrail'in Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivil hayatını kaybetmiş, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşı ise yaralanmıştır. Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuş, diplomasinin tüm araçlarını kullanmıştır. Ülkemiz ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koşmuş, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemiler ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırmış, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur.

Bununla birlikte, İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail Hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır.

Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır.

Öte yandan, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, İsrail ile Ticaret İlişkilerini Durdurma Kararı Aldı - Son Dakika

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