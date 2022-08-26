Tüik: Faal Olan Girişimlerin Yüzde 43,1'i Hizmet Sektöründe Yer Aldı - Son Dakika
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Tüik: Faal Olan Girişimlerin Yüzde 43,1'i Hizmet Sektöründe Yer Aldı

26.08.2022 12:06
Tüik: Faal Olan Girişimlerin Yüzde 43,1'i Hizmet Sektöründe Yer Aldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; 2021'de faal olan girişimlerin yüzde 43,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36,5'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü, toplam istihdamın yüzde 37,4'ünü oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; 2021'de faal olan girişimlerin yüzde 43,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36,5'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü, toplam istihdamın yüzde 37,4'ünü oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,9 oldu.

TÜİK, 2021 yılına ilişkin "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri"ni yayınladı. Buna göre, girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü aldı. Geçici sonuçlara göre 2021 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36,5'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,4'ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,9 oldu.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI TİCARET SEKTÖRÜ ALDI

Ticaret sektörü ciroda yüzde 44,7'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 14,1 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 35,9 oldu.

TÜRKİYE GENELİ ÜRETİM DEĞERİNDE EN YÜKSEK DEĞERİ İMALAT ALDI

2021 yılında üretim değeri imalatta 4 trilyon 889 milyar TL, ticarette 1 trilyon 121 milyar TL, inşaatta 835 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 771 milyar TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 666 milyar TL oldu.

2021'DE AKTİF GİRİŞİM SAYISI 3 MİLYAR 578 BİN 877 OLDU: Geçici sonuçlara göre 2021 yılında ciro 16 trilyon 679 milyar TL, üretim değeri 9 trilyon 850 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 2 trilyon 713 milyar TL oldu. Mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 15 trilyon 301 milyar TL olarak hesaplandı. İstihdam ise 17 milyon 495 bin 511 kişi oldu.

DÜŞÜK TEKNOLOJİ FAALİYETLERİNDE YER ALAN GİRİŞİMLERİN İSTİHDAMIN YÜZDE 51,7'SİNİ OLUŞTURDU

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 61,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,7'sini, cironun yüzde 35,7'sini oluşturdu.

YORUMLAR
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Tüik: 2021'de 101 Bin 319 Girişim İhracat, 102 Bin 931 Girişim İthalat Yaptı Tüik: 2021'de 101 Bin 319 Girişim İhracat, 102 Bin 931 Girişim İthalat Yaptı Hanelerin yüzde 94,1'i internete erişim imkanına sahip Hanelerin yüzde 94,1'i internete erişim imkanına sahip
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Faal Olan Girişimlerin Yüzde 43,1'i Hizmet Sektöründe Yer Aldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tüik: Faal Olan Girişimlerin Yüzde 43,1'i Hizmet Sektöründe Yer Aldı - Son Dakika
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