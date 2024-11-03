Türkiye Kart ile Yeni Ulaşım Dönemi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Kart ile Yeni Ulaşım Dönemi

Türkiye Kart ile Yeni Ulaşım Dönemi

İstanbul'da 'Türkiye Kart' uygulaması başlıyor, toplu taşıma entegrasyonu sağlanacak.

03.11.2024 16:13
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı- Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında 'Türkiye Kart' uygulamasına geçilmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından karar alındığını belirterek, "İstanbul'da 'Türkiye Kart' ile yeni bir seyahat dönemi başlıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul UKOME'nin 31 Ekim 2024 tarihli kararı doğrultusunda, İstanbul'da 'Türkiye Kart' uygulamasının TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda geçerli olacağını belirtti. Uraloğlu, "Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'TEKNİK ÇALIŞMALARI BELBİM TAMAMLAYACAK'

'Türkiye Kart' uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kartı'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açmıştık. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE KART', PTT İŞ YERLERİNDEN ALINABİLECEK

'Türkiye Kart' almak isteyen vatandaşların, PTT iş yerlerine başvurabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden 'Türkiye Kart' almak isteyen vatandaşlarımız şemasız Türkiye Kart için 40 lira, debit ve prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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