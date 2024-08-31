Türkiye Madenciler Derneği Başkanı: Maden Kurtarma Yarışmaları ile acil durum müdahale ve kurtarma hazırlıkları destekleniyor

Ekonomi

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Maden Kurtarma Yarışmaları ile madencilik endüstrisinde acil durum müdahale ve kurtarma hazırlıklarının tamamlanıp, ekipler arası etkileşimin desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, "TMD olarak yangın, sel, deprem ve benzeri büyük felaketlerde bu etkinlikler sayesinde oluşan iletişim ağının, bilgi ve beceri transferinin çok önemli olduğunu gördük." dedi.

Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve TMD tarafından 17-20 Eylül tarihlerinde Kütahya Tavşanlı'da bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi'nde düzenlenecek "3. Maden Kurtarma Yarışması" öncesinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Maden arama-kurtarma ekiplerinin kurulmasının 1900'lü yılların başına kadar uzandığını ifade eden Yılmaz, Maden Kurtarma Yarışmalarının ise ilk kez ABD tarafından 1911'de ekiplerin birbiriyle olan iletişimini desteklemek için düzenlendiğini aktardı.

Yılmaz, Türkiye'de ilk kez 1938'de Zonguldak'taki kömür madenlerinde tahlisiye yapılanmasının oluşturulduğunu ifade ederek, "Bunun ülke için önemi şu, Türkiye'de çok sayıda arama kurtarma ekibi ihtiva eden şirkete sahibiz. Bu tür organizasyonların şirketlerimizin ekiplerinin birbiriyle olan iletişimini güçlendirmek, hatta ekipler arası bilgi ve beceri aktarımını hızlandırmak anlamında çok etkin rolünün olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede meydana gelen büyük afetlerde maden arama-kurtarma ekiplerinin sergilediği başarının arkasında Maden Kurtarma Yarışmalarının olduğunun altını çizen Yılmaz, "TMD olarak yangın, sel, deprem ve benzeri büyük felaketlerde bu etkinlikler sayesinde oluşan iletişim ağının, bilgi ve beceri transferinin çok önemli olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra, yarışmalara yönelik ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'de ilk kez 2019'da düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nda 5, 2022'de düzenlenen 2. Maden Kurtarma Yarışması'nda ise 10 ekibin yarıştığını anımsatarak, bu yıl Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte 15 ekibin yarışacağı bilgisini paylaştı.

Yılmaz, ilerleyen süreçte yarışmanın dünya çapında görünürlüğünün artmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Hatta bizim bir hedefimiz var. İnşallah 2 yıl sonra yapacağımız etkinlikte artık buna bir uluslararası boyut kazandırıp yurt dışından da madencilik faaliyeti gösteren firmaların arama-kurtarma ekiplerinin katılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Madenciler arama-kurtarma çalışmalarında aktif rol üstleniyor

Yılmaz, yarışmanın yerüstü arama kurtarma (deprem), yeraltı arama kurtarma (göçük), yerüstü yangın, araç kazasına müdahale, kimyasal olaylara müdahale (HAZMAT) ve takım yetkinliği olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirileceğine değinerek, etkinliklerin madencileri olası felaket senaryolarına karşı hazır hale getirmeyi amaçladığını aktardı.

Ülkede meydana gelen çeşitli afetlerde madencilerin her zaman halkın yanında olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Madencileri zor günlerde, 6 Şubat depreminde gördük. Ondan önceki depremlerde de benzerini yaşadık. İzmir'de ve Bodrum civarında geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız yangınlarda da gördük. Madenci doğayı koruyan, insanı ve çevreyi önceleyen yaklaşımla bu tür felaketler yaşandığında tabiri caizse canını dişine takıp bu faaliyetlerde aktif rol alır."

Yılmaz, özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaklaşık 10 bin madencinin arama-kurtarma çalışmalarının en ön saflarında yer aldığını ve pek çok vatandaşın enkazdan canlı çıkarılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Maden Kurtarma Yarışmalarının bu farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu anlatan Yılmaz, yarışma sayesinde madencilerin deprem bölgesine hızlı bir şekilde ulaşarak sahada aktif faaliyetlerine başladığını dile getirdi.

Senaryolar olabildiğince gerçeğe yakın

Yılmaz, Türkiye'de Maden Kurtarma Yarışması düzenleme fikrinin 2019'un öncesine dayandığını belirterek, söz konusu etkinliğin dünyadaki iyi örnekler doğrultusunda ülkenin başarılı tahlisiye ekipleri olduğu gözetilerek ortaya çıktığını ifade etti.

Yarışma kapsamında oluşturulan senaryoların gerçeğe olabildiğince yakın olduğunu ifade eden Yılmaz, "Araç kazasına müdahale kategorisinde gerçekten hurda araçlar içerisinde bunu yapıyoruz yani oluşturulan senaryolar izafi ya da hayali bir ortamda yapılmıyor. Yangın hakeza, oluşmuş bir yangına müdahale durumunu oluşturup bunu canlandırıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, bu sebeple yarışmacıları zorlu süreçlerin beklediğine değinerek, "İş güvenliği kuralları, kişisel koruyucu önlemlerle ilgili ekipmanların kullanımı, bütün bunların hepsi de tabii belli zorlukları birlikte getiriyor. Kolay olmayacak. Zorluklarla mücadele ederek bu yarışmada inşallah derece elde edecekler." dedi.

Ayrıca, bu yıl arama-kurtarma ekibinde kadın madenci bulunan ekipleri ödüllendirmek ve teşvik etmek üzere yeni bir kategori oluşturulduğunu kaydeden Yılmaz, böylece yarışmanın daha eşitlikçi bir yaklaşım sergilediğini de sözlerine ekledi.